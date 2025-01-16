捷運車廂塞爆還硬擠！她差點窒息 網分享「1招」保命

網友發文說，在通勤高峰時被人群擠壓到無法呼吸，示意圖。（資料照）

2025/01/16 20:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每到上班巔峰時段，捷運車廂常常擠爆人。網友發文說，在通勤高峰時被人群擠壓到無法呼吸，並呼籲大家避免強行上車，多為他人著想。文章曝光後，引起網友熱議，其中有網友建議「在胸腔面前用手交叉，可以給自己胸口留點空間」。

昨日網友在Dcard發文提到，在通勤高峰時段搭乘捷運，車廂擠得水洩不通，但仍有人強行擠上車，甚至用全身的力量撞進車廂，想在車門關閉前卡進去。這使她被擠壓到胸部劇痛，甚至難以呼吸。當下她瞬間聯想到梨泰院的「踩踏事件」。即使她試圖找到空間喘息，卻無能為力，並感到極度委屈，難以理解為何大家容許這樣的情況發生。

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原PO強烈呼籲大家不要強行擠進已經滿載的車廂，因為這樣的行為不僅對自己危險，還可能危及他人生命。她強調，即使車廂似乎還有空間，並非所有地方都能再容納更多人，過度擠壓會導致窒息等嚴重後果。她也理解大家急著上班，但這種自私的行為，可能會間接造成無辜的傷亡，並提醒大家多為他人著想，避免不必要的悲劇發生。

文章曝光後，網友認為總有「門神」擋住出入口，讓其他人難以上車，「在東京通勤過，覺得台灣尖峰的電車還有很多空間，偏偏很多人就是不往裡面走，一堆人愛站門口附近當門神，不然就背著後背包擋路，還有人站門口站很硬，好像刻意要阻止人上車，你不站裡面可以但至少也讓人去裡面吧」、「不就你們裡面明明還有空間，卻死都不進去，才導致後面的人要用擠的才能上來」、「一堆人擠在門口，死不往裡面走+後背包擋路，真的是通勤族惡夢」。

另外，不少網友指出，不硬擠根本上不了車，「等下一班？下一班門打開來一樣擠，不擠永遠上不了車」、「我每天尖峰都要從龍山寺上車，真的不用想等下一班，每一班都是滿的，再等下去只有遲到」、「之前也等過好幾台，不過每班車都被塞滿了，所以不擠就上不去」。

也有網友提出其他解決辦法，「有個小技巧，上車不擠的時候儘量往內走，之後下車再喊一聲大家都會讓」、「看可不可以提早或是改搭其他交通工具」、「真的不舒服記得呼救並且即時下車」、「可以在胸腔面前用手交叉，這樣至少在擠的時候，你面前還有一點空間會好一點」、「發現有點擠的時候，建議先把雙手交叉護在胸前，這樣就算車廂越變越擠，至少可以給自己胸口留點空間」。

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