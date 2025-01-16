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    宜蘭三星蔥受災缺貨 青蔥銀柳節恐缺席改以蔥魚丸替代

    本屆的三星青蔥銀柳節，因青蔥缺貨，改用蔥魚丸當替代品。（圖由三星地區農會提供）

    本屆的三星青蔥銀柳節，因青蔥缺貨，改用蔥魚丸當替代品。（圖由三星地區農會提供）

    2025/01/16 17:32

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025年宜蘭縣三星青蔥銀柳節主活動訂於18、19日登場，主角之一的三星蔥，去年遭受連續颱風及病蟲害影響造成產量銳減，許多蔥農反映沒有多餘青蔥可供展售。主辦單位今天（16日）指出，將改用蔥魚丸當替代品，維繫活動的品牌。

    去年11月康芮颱風過後，台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，每公斤最高價飆上1000元歷史天價，平均價也有861.3元，單日出貨量則屢創新低，最近價格雖然逐漸回檔，但出貨量仍在低檔徘徊，以本月15日為例，拍賣均價284元，單日出貨量209公斤，出貨量不到歷年同期的1成。

    三星地區農會主辦的三星青蔥銀柳節已行之有年，藉此行銷青蔥、銀柳2項地方農特產品，不過，本屆活動適逢三星蔥欠收，展售的青蔥恐怕相當有限，農會改推蔥魚丸DIY橋段，三星鄉立運動場活動會場另有銀柳花藝DIY、農業小學堂、創意料理秀試吃品嘗。

    三星地區農會表示，三星蔥陸續完成災後復耕，如果一切順利，預計清明節前後恢復原本的產量，到時候蔥價可望回歸常態。

    宜蘭三星蔥受災缺貨，恐在今年的三星青蔥銀柳節中缺席。（資料照）

    宜蘭三星蔥受災缺貨，恐在今年的三星青蔥銀柳節中缺席。（資料照）

    三星青蔥銀柳節安排銀柳花藝DIY。（資料照）

    三星青蔥銀柳節安排銀柳花藝DIY。（資料照）

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