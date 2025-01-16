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    桃園新民立體停車場開拆 公辦都更力拚2026動工

    桃園新民立體停車場正在進行拆除工程。（記者鄭淑婷攝）

    桃園新民立體停車場正在進行拆除工程。（記者鄭淑婷攝）

    2025/01/16 17:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園舊城區、使用逾40年的桃園新民立體停車場正在進行拆除工程，完成後將暫做臨時平面停車場，桃市府住宅發展處同步啟動公辦都更招商作業，近日舉辦都市更新實施者招商說明會，徵求民間實施者，力拚2026年6月動工、2030年底完工。

    新民立體停車場產權屬交通局，原由桃園市圖書館桃園分館、停車場、長青學苑使用，因建物老舊且結構出現公安問題，交通局拆除後由住宅處啟動公辦都更作業，舊有建物預計4月拆除完成，6月起暫做臨時停車場。

    住宅處處長邱英哲表示，15日舉辦都市更新實施者招商說明會，期徵求民間實施者，透過公、私合作活化市有土地，有15家有興趣的投資者出席；他指出，新民立體停車場公辦都更案全名為「桃園市桃園區桃園段長美小段232地號等15筆土地都市更新事業公開評選實施者案」，基地正對文昌公園、緊鄰桃園國小，步行即可抵達桃園火車站及捷運綠線G08站，為桃園舊城區精華商業區土地。

    邱英哲表示，為擴大都更效益，住宅處去年積極整合周邊私有土地，納入都更的面積從原公有土地3333平方公尺擴大至5075平方公尺，其中公有土地面積占逾65%，而基地屬都市計畫商業區，建蔽與容積為80%及380%，初估可建2到3棟大樓，市府分回1棟規劃圖書館分館、長青學苑，1到3樓層規劃引進文創相關品牌，其餘為商辦空間；公告招商去年12月31日貼出後，不乏雙北有經驗的都更案廠商洽詢，全案招商投標日期至今年3月31日止，預計今年4月評選、6月簽約，力拼2026年6月開工、2030年底完工。

    住宅處去年、今年持續舉辦公辦都更地方說明會，文昌里長王珉南表示，都更後確定圖書館、長青學苑會回歸，也希望解決市中心缺乏市民活動中心的問題，另，基地預計蓋2到3棟樓，建議低樓不要分棟而是打通，避免室內使用空間被壓縮。

    位於桃園舊城區的新民立體停車場使用逾40年，建物老舊、結構出現公安問題。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    位於桃園舊城區的新民立體停車場使用逾40年，建物老舊、結構出現公安問題。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    桃市府住宅發展處啟動新民立體停車場公辦都更招商作業，15日舉辦都市更新實施者招商說明會。（住宅處提供）

    桃市府住宅發展處啟動新民立體停車場公辦都更招商作業，15日舉辦都市更新實施者招商說明會。（住宅處提供）

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