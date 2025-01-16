春節跨縣市返鄉、旅遊停車繳費不一 「eTag扣繳」自動代扣

透過遠通電收line客服即可快速申辦「eTag停車扣繳」服務。（遠通電收提供）

2025/01/16 17:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕春節連續假期將到，許多民眾開車返鄉、出遊，但各縣市路邊收費和繳費方式都不太一樣；遠通電收表示，「eTag停車扣繳」提供智慧車格或一般車格以及跨縣市停車繳費方式不一時，不須操作智慧停車柱或使用紙本停車單手動繳費，停車費自動代扣。

遠通電收表示，用戶能透過「uTagGo App」接收即時扣款通知、查詢停車紀錄及費用明細，以及全台2300多處合作停車場，享有免下車、免開窗、免排隊繳費停完即走。

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遠通表示，為了提升用路人行車便利性及eTag使用普及率，eTag的使用範圍已從高速公路拓展至停車代扣服務。自台北市在2019年導入「eTag停車扣繳」路邊停車費，至今服務範圍已涵蓋全台。

隨著全台智慧停車模式的多樣化，地磁設備與智慧停車柱已成為主要技術，民眾皆可以「eTag停車扣繳」支付停車費。

地磁設備能偵測車位空間與停車時間，可與政府網頁及民間App串接顯示即時格位資訊，引導民眾快速找到停車位與提高周轉率。民眾可直接透過eTag自動扣繳，或掃描停車單上的QR Code查詢費用並繳費，或事後再以線上或到超商補單繳費。

智慧停車柱除了記錄車輛進出時間，還具備車牌辨識功能，民眾可直接綁定eTag自動代扣，或在駛離前按鈕結帳、以電子票證（悠遊卡、一卡通）感應停車柱，或用手機掃描停車柱條碼線上繳費，雖能落實無人化、無紙化開單，但建置成本較地磁高出許多。

彙整全台各縣市智慧停車格計時與繳費方式，雙北及桃園以地磁設備搭配人工開單，並逐步佈建智慧停車柱；新竹縣、苗栗縣皆以智慧停車柱取代人力開單。台中市採地磁設備監測車位，並即將導入車牌辨識系統並提供掃碼繳費；彰化與南投主要使用智慧停車柱。台南、高雄及屏東推動智慧停車柱計費與繳費，東部的宜蘭與花蓮也以停車柱為主要模式。

遠通電收建議，可預先申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務，可享國道通行費9折優惠、不須煩惱停車費。用路人可透過遠東商銀、台新、玉山、國泰世華及中國信託「網路銀行」功能申請，或加入遠通電收line官方帳號（@etag）留言「我要申辦eTag停車扣繳」由專屬客服協助申辦，年底前加入還可享有免費十公里道路救援服務一次。

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