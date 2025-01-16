全國栗南瓜選美要過這3關 林錦源奪特等獎

特等獎由農友林錦源種的栗南瓜獲得。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/16 17:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國栗南瓜品質評鑑競賽今天在草屯鎮農會評選，去年受到颱風影響，有的農民重新定植來不及參賽，加上今年減產，今年僅50多組參賽，39組通過重量和藥檢進入複決賽，經3階段評分，農民林錦源拿下特等獎，李穎忠、蔣秋春分獲頭等和二等獎。

參加評鑑競賽的50多組栗南瓜以草屯鎮為大宗，栗南瓜先秤重，重量要在1.5到1.8公斤才有資格進入複賽，重量符合規定後還要藥檢，最後有39組通過。

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7名評審接著先進入複賽的栗南瓜外觀是否果型均勻，再看剖面的果肉色澤和質地，最後將栗南瓜蒸熟，評審逐一品嘗，再打口感分數，最後綜合3項評分，以總分評出名次。

經數小時評比，特等獎由林錦源的栗南瓜獲得，頭等李穎忠、二等獎蔣秋香，三等獎則由李育銘、吳佳益和李茂松獲得，優良獎為李壽杉、李秀蘭和林教源。得獎者將在農民節一起頒獎。

草屯鎮農會說，草屯鎮種植栗南瓜25公頃，全縣最多，去年受到康瑞颱風影響，有些農民重新定植，影響產期，且今年產量也減少2到3成，市價也略有上漲，去年1斤60元，今年則要70到80元。

全國栗南瓜評鑑競賽有39組栗南瓜除要排排站看外型，也要剖開看果肉。（記者陳鳳麗攝）

7位評審仔細地品嘗每一個參賽栗南瓜的口感再評分。（記者陳鳳麗攝）

李穎忠種的栗南瓜拿下第二高分，獲得頭等獎。（記者陳鳳麗攝）

蔣秋香農民替栗南瓜獲得二等獎。（記者陳鳳麗攝）

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