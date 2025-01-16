冷氣團影響持續！週六起減弱 週日各地白天回暖

各地氣溫週日起逐漸回升，可達20度或以上。（資料照）

2025/01/16 17:22

〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期受到冷氣團影響，各地氣溫偏低，中央氣象署說明，明天台灣仍受到冷氣團影響，各地感受仍相當寒冷，但週六白天起，冷氣團就會逐漸減弱，各地氣溫回升，普遍可達20至22度以上，下週一雖有一波東北風增強並持續至下週三，但因強度偏弱，對各地低溫影響不大，北部白天氣溫也僅降低1度左右。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，明天台灣仍受到大陸冷氣團影響，天氣型態與今日類似，各地普遍寒冷，但因天氣轉乾，僅東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，週六清晨仍有輻射冷卻影響，各地氣溫較低，但白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升。

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曾昭誠表示，明日清晨各地氣溫多落在11至12度，雲林以北、宜蘭近山區則有10度以下低溫，白天北部、宜蘭約16至18度，中南部可達20度左右，週六過後，各地清晨低溫約15至18度，白天氣溫普遍可達20至22度，中南部還會更高一些。

此外，曾昭誠提到，雖下週一至週三期間東北季風增強，但因強度不大，僅北部白天氣溫略有下降1度左右，低溫則沒有太大的變化，其他地區受到的影響也相當有限。

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