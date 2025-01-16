升任防檢署署長 徐榮彬：持續加強疫病防治把關

防檢署署長由副署長徐榮彬升任。（防檢署提供）

2025/01/16 17:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今表示，防檢署署長由副署長徐榮彬升任，並已於今（16日）就職，農業部指出徐榮彬過去任職期間率領團隊防堵非洲豬瘟，還有台灣近年爆發牛結節疹疫情，也帶領團隊監測疫病等，具豐富對抗動物疫病經驗，徐榮彬表示，未來將持續加強邊境把關，推動國內重要動植物病蟲害防治。

防檢署原署長邱垂章昨退休，農業部指出，本身具中興大學獸醫所博士學歷的徐榮彬，過去任防檢署組長及副署長期間，面對非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟等重大動物疾病威脅，國際爆發大規模高病原性禽流感，以及台灣近年首度爆發牛結節疹等疫情，帶領該署團隊進行疫病監測，積極有效控制重大疾病擴散，並於2020以「防堵非洲豬瘟」榮獲公務人員傑出貢獻團體獎，以及2023年12月獲世界動物衛生組織（WOAH）認同我國為羊痘非疫區聲明，對我國動物疫病防疫功不可沒。

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就任署長後，徐榮彬表示，國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，防疫如同作戰，將持續加強邊境把關與落實各項防疫措施，以及遵循農業部推動「智慧、韌性、永續、安心」農業政策行動策略為核心思維，續行強化建構健全的動植物防疫檢疫體系，推動國內重要動植物疫病蟲害的防治，以保障我國農畜產業生產安全。

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