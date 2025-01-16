雲林縣建國國中「總量管制」 下學年度新生僅收11班

北港建國國中114學年度起將實施總量管制。（記者李文德攝）

2025/01/16 17:00

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港鎮建國國中學生數近900人，因校舍量體空間飽和，向縣府申請114學年度起實施總量管制，下學年度新生僅收11班，是沿海鄉鎮第一所實施管制的學校。

校方表示，將走入學區小學宣傳，將訊息廣告周知確保學生權益不受損；縣府教育處指出，114學年度增7校國中小總量管制，是歷年申請最多一次，將持續關注各校施行總量管制作業外，也呼籲家長注意學校公告。

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根據縣府實施學生人數總量管制作業要點，如該校學生數總量超過標準總量10%、學生數總量未超過標準總量，但學校校舍使用已達飽和狀態者、學校班級數48班以上且各類教室、空間總數低於教育部訂頒「國民中小學設備基準」80%者，得申請。

縣府教育處指出，現有東仁國中，鎮西、雲林、斗六、公誠、文昌國小實施總量管制，不過114學年度起國中再增東明、建國、土庫國中；國小有斗南、虎尾、立仁、越港等7校，是歷年來新增總量管制最多一次，大多數皆由校舍空間飽和，而申請管制。

建國國中將成為沿海地區第一所施行總量管制學校，校長方廷彰表示，目前學校約900人共34班，但學校現有校舍趨近飽和，因而實施總量管制。下學年度新生班級數管制11班約297人，去年教育處通過申請後已在學校官網、臉書等管道公布資訊，近來更深入學區的小學，向家長、學生宣導，預計將持續至下學期開學前2週完成。

校方表示，總量實施管制後，仍以現有學區學生為優先入學，且入學審核將有規定，如戶籍遷移不能僅遷學生，父母也要其中1人一併遷入，更需要附上居住證明或房屋租賃契約、訪查同意書才能進行入學登記。

校方指出，4月8至11日舉辦入學登記，同時將對所送上文件進行審核，全程公開透明，且關於身分審查，在登記當天就能告知是否符合入學條件，初步不符者當場告知，不會影響學生權益，詳細辦法寒假及下學期開學期間，將陸續公告新生入學的標準作業資料，呼籲有意就讀學生及家長，注意相關辦法及做好準備。

北港建國國中114學年度起將實施總量管制，新生入學班級維持11班。（記者李文德攝）

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