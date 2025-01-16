明白天氣溫回升！下週陽光露臉 適合年前大掃除時段曝

明白天起各地氣溫回升，下週二到週四各地大致維持多雲或有陽光的天氣型態，適合年前的大掃除安排。（資料照）

2025/01/16 17:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團影響，氣象署持續發布低溫特報，其中新北、宜蘭有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，預估明（17日）白天起各地氣溫回升，下週二到週四（21-23日）各地大致維持多雲或有陽光的天氣型態，沒有明顯的降雨訊號，適合年前的大掃除安排。

中央氣象署指出，今明兩天受大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。低溫橘色燈號（非常寒冷）地區包含新北市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號地區：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣，有10度以下氣溫發生的機率請注意。

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天氣風險公司表示，明白天各地溫度將較為回升，北部、東北部及花蓮地區白天高溫16-18度，中部及台東地區高溫可以來到20-22度，南部地區高溫約22-24度左右；不過夜晚清晨要留意輻射冷卻低溫發生的機會，預估一直到週六（18日）清晨為止，台南以北到宜蘭一帶空曠地區在夜晚到清晨這段時間配合輻射冷卻作用，可能有7-9度低溫發生的機會。

週六白天不少地方有陽光出現機會，預估各地白天的高溫將呈現逐漸上升的趨勢，夜晚清晨則仍要留意輻射冷卻造成的局部低溫現象，部分空曠地區仍不排除有接近10度上下的低溫發生機會，日夜溫差的變化會比較大，下一波明顯降溫的時間點可能要等到下週五（24日）才會開始，有機會又是大陸冷氣團等級的冷空氣要影響台灣。

預估週六晚起到下週日（19日）白天有微弱鋒面掠過，下週日晚起到下週一（20日）東北季風稍增強，但是水氣並不多，各地雲量增加，不過降雨不明顯，預估只有在東半部地區以及各地山區有局部小雨機會，天氣稍有變化但是影響有限。

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下週二到下週四各地大致仍將維持多雲或有陽光的天氣型態，沒有明顯的降雨訊號，似乎很適合年前的大掃除安排。下週五（24日）冷空氣南下，水氣也將增多，一直到過年前這段期間有機會再轉為偏冷，尤其迎風面的北部、東半部一帶看起來降雨的機會高，整體影響程度仍有待觀察。

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