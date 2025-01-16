為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節遊苗栗 三義幸福巴士3天免費、台灣好行南庄線電子票證半價

    苗栗監理站轄管幸福巴士三義鄉丁線，自1月31日至2月2日，免費搭乘可暢遊三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋等景點。（資料照）

    苗栗監理站轄管幸福巴士三義鄉丁線，自1月31日至2月2日，免費搭乘可暢遊三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋等景點。（資料照）

    2025/01/16 16:49

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年農曆春節連假9天，苗栗縣旅宿訂房率全國第一，預期將湧入大量返鄉出遊人車潮。交通部公路局鼓勵民眾多多搭乘公共運輸工具，除搭乘國道客運有優惠，苗栗監理站轄管幸福巴士三義鄉丁線，自1月31日至2月2日，免費搭乘可暢遊三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋等景點；「台灣好行南庄線」也可享有電子票證半價優惠。

    因應2025年春節連續假期，公路局今（16）日舉行苗栗地區春節假期疏運記者會，結合中區養護工程分局苗栗工務段、新竹區監理所、苗栗監理站、苗栗縣政府及縣警局等單位，說明連假期間各項疏運措施，以維持交通順暢。

    苗栗監理站表示，農曆春節9天預期將有大量出遊人潮及返鄉車潮湧現，為避免塞車，呼籲民眾多選擇公共運輸工具，降低交通壓力。國道客運優惠部分，1月24日至2月2日，搭乘指定89條國道客運路線可享受平日優惠價或票價6折；轉乘優惠部分，持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，可享一段票或基本里程免費優惠。

    此外，苗栗監理站轄管幸福巴士優惠路線有三義鄉丁線，自1月31日至2月2日可免費搭乘前往三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠、西湖渡假村等知名觀光景點。另，「台灣好行南庄線」也可享有電子票證半價優惠，該路線沿途停靠苗北藝文中心、尚順廣場、獅頭山、龍門口等。

    因農曆春節也逢草莓溫泉季，公路局中區養護工程分局苗栗工務段預估台3線大湖地區車潮尖峰日期及時段發生在1月29日（初一）至2月1日（初四）每日上午10點至下午7點。

    苗栗工務段建議遊客儘量在上午10點以前進入大湖，10點以後請往公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區草莓園，以免被塞在車陣中。另外，前往草莓區除台72線，可多利用台6線及124、130、140縣道與苗26線等轉接台3線，以利分散車流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播