春節遊苗栗 三義幸福巴士3天免費、台灣好行南庄線電子票證半價

苗栗監理站轄管幸福巴士三義鄉丁線，自1月31日至2月2日，免費搭乘可暢遊三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋等景點。（資料照）

2025/01/16 16:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年農曆春節連假9天，苗栗縣旅宿訂房率全國第一，預期將湧入大量返鄉出遊人車潮。交通部公路局鼓勵民眾多多搭乘公共運輸工具，除搭乘國道客運有優惠，苗栗監理站轄管幸福巴士三義鄉丁線，自1月31日至2月2日，免費搭乘可暢遊三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋等景點；「台灣好行南庄線」也可享有電子票證半價優惠。

因應2025年春節連續假期，公路局今（16）日舉行苗栗地區春節假期疏運記者會，結合中區養護工程分局苗栗工務段、新竹區監理所、苗栗監理站、苗栗縣政府及縣警局等單位，說明連假期間各項疏運措施，以維持交通順暢。

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苗栗監理站表示，農曆春節9天預期將有大量出遊人潮及返鄉車潮湧現，為避免塞車，呼籲民眾多選擇公共運輸工具，降低交通壓力。國道客運優惠部分，1月24日至2月2日，搭乘指定89條國道客運路線可享受平日優惠價或票價6折；轉乘優惠部分，持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，可享一段票或基本里程免費優惠。

此外，苗栗監理站轄管幸福巴士優惠路線有三義鄉丁線，自1月31日至2月2日可免費搭乘前往三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠、西湖渡假村等知名觀光景點。另，「台灣好行南庄線」也可享有電子票證半價優惠，該路線沿途停靠苗北藝文中心、尚順廣場、獅頭山、龍門口等。

因農曆春節也逢草莓溫泉季，公路局中區養護工程分局苗栗工務段預估台3線大湖地區車潮尖峰日期及時段發生在1月29日（初一）至2月1日（初四）每日上午10點至下午7點。

苗栗工務段建議遊客儘量在上午10點以前進入大湖，10點以後請往公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區草莓園，以免被塞在車陣中。另外，前往草莓區除台72線，可多利用台6線及124、130、140縣道與苗26線等轉接台3線，以利分散車流。

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