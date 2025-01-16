神巧合！嘉義市大天宮睽違百年復辦「鞭春牛」 碩士生參拜擲出立筊

大天宮五穀王廟監事林宥辰說，他服務近20年，第二次遇到立筊。（殷大為提供）

2025/01/16 16:48

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名中國留學生今天下午到嘉義市大天宮五穀王廟參拜問學業，先抽到籤尾，接著擲筊第一次就擲出立筊，是近20年第二次出現立筊。廟方正好規劃2月12日元宵節恢復舉辦已中斷100多年的「鞭春牛」禮俗，目擊立筊廟方幹部、信徒嘖嘖稱奇。

嘉義市興南里長殷大為下午到大天宮參拜，巧遇中國碩士生擲出立筊，他說，當時看見一名男子先抽籤，接著擲筊，竟然擲出立起來的筊杯，十分神奇。

請繼續往下閱讀...

在場的大天宮監事林宥辰說，經詢問了解，擲出立筊的是來自中國南京、正在中正大學就讀的碩士生，聽別人介紹到廟裡參拜，他考慮繼續攻讀博士班，向神明詢問學業一事，由於不了解台灣拜拜流程，先自行抽籤，抽到象徵「萬事大吉」的籤尾，接著就擲出立筊。

林宥辰說，他在廟裡服務近20年，這是遇到第二次立筊，上一次有人擲出立筊是約2年前。這名碩士生抽到籤尾、擲出立筊，應是神明給予祝福、萬事圓滿。

林宥辰說，巧合的是，1月25日將舉行迎春賜福平安祭典，及神農聖帝出巡賜福平安遶境大典。另外，睽違100多年，今年2月12日元宵節（農曆正月15日）恢復已經中斷約100年、曾於清代官方舉行的禮俗「鞭春牛勸勤儀式」，舉辦前夕有信徒擲出立筊，相信神明會庇佑「鞭春牛勸勤儀式」圓滿順利。

林宥辰說，為進一步了解神明旨意，預計1月18日舉行玄德聖道台祭祀時，確認神意。

中國留學生今到大天宮參拜，求問學業，抽到籤尾還擲出立筊。（殷大為提供）

中國留學生抽到籤尾，象徵萬事大吉。（殷大為提供）

嘉義市大天宮五穀王廟農曆春節將恢復辦理古禮「鞭春牛勸勤儀式」，今有參拜信徒擲出立筊，令廟方人員嘖嘖稱奇。（殷大為提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法