非空軍出身華航董座在任最久 謝世謙睡夢中結束5年9月任期

中華航空公司董事長謝世謙1月16日於睡夢中逝世。（華航提供）

2025/01/16 16:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空董事長謝世謙今（16日）於睡夢中猝逝，享壽73歲，遺缺由總經理高星潢代理。早年華航董事長多由退役空軍將領轉任，從基層出身的謝世謙擔任董事長職務5年9月，是非空軍出身董事長裡任期最久的一位。

謝世謙昨天戴著口罩，抱病出席與中華航空企業工會簽訂團體協約。與會人士指出，謝董因重感冒臉色蒼白，但有看過醫生，聲音聽起來也還有精神，沒想到竟成最後一面，令人震驚也惋惜。

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謝世謙自東吳大學經濟系畢業，1979年進入華航，從基層七職等會計員做起，歷任會計處、客運處、華航台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理，也曾派駐印尼與澳洲分公司總經理、華儲董事長，2016年華航空服員罷工後接任華航總經理，並於2019年歷經華航機師罷工，其釋出誠意協商化解風波，同年4月接任董事長。

謝世謙接下董座之後，以客機載貨、嚴格控款財務等方式，支撐公司直到疫情寒冬結束，並於疫後創下營收新高。華航集團2024全年合併營收2038.74億元，創開業以來最高，年增幅10.31%。

謝世謙也積極重建勞資關係，受到工會認同。華航企業工會直言，謝世謙不僅有營運本事，也戮力改變公司潛在陋習，是華航有史以來最善待員工的大家長，員工「已經回不去了」，未來無法接受政府酬庸空降的航空門外漢，或是紙上談兵的官派學者。

桃園市機師職業工會讚許，謝世謙於2019年機師罷工之後，與工會達成歷史性協議，上任董事長後，一改華航過往高度敵視工會的強硬作風，逐步修復過往勞資間的緊張關係，試圖建立互信基礎，保持良好溝通管道。

交通部常務次長林國顯表示，謝世謙在華航罷工事件之中，表現彈性作風，願與員工及工會代表溝通，異中求同，也深知很多事情必須積極回應，而不是累積很久、甚至到團體協約才處理；工會也很有智慧，知道如何爭取權益、也能體諒資方困難。

熟識謝世謙的人士觀察，謝世謙自基層出身，後續於經營階層提高視野，能屈能伸，是兼具細膩、智慧、經驗的領導者。平時若遇基層或工會反映問題，謝都會指示主管階層處理，也會要求主管階層要積極回應基層聲音，如果基層要求合理就會接受，要求不合理也應溝通說明，例如空服員爭取女性褲裝，謝世謙就積極尋人設計推動。協助國家方面，疫情期間需要協助輸運台商返台，或是任何出訪任務，華航也都積極配合。

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