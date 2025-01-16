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    雨後出大景！南投陳有蘭溪壯闊「雲河」與玉山同框

    南投信義鄉雨後出大景，在玉山（圖最右側尖峰）腳下的陳有蘭溪，溪谷出現高漲雲霧，並一路往下游漫湧。（民眾提供）

    南投信義鄉雨後出大景，在玉山（圖最右側尖峰）腳下的陳有蘭溪，溪谷出現高漲雲霧，並一路往下游漫湧。（民眾提供）

    2025/01/16 16:39

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉受濕冷天氣影響，今天山區霧氣籠罩，在玉山腳下的陳有蘭溪，可見溪谷雲霧高漲，一路從信義鄉市區綿延至下游鄉鎮，壯闊「雲河」與玉山同框，雨後絕美「大景」讓人驚豔。

    民眾表示，今天信義鄉起大霧，不論聯外道路或一旁的陳有蘭溪谷都被濃霧籠罩，透過空拍可見雲霧在信義鄉市區河段聚集，眺望上游還與遠方的玉山山景同框，往下游看去，則是漫湧「雲河」綿延至沿途鄉鎮，壯闊景象堪稱冬季限定美景。

    日月潭氣象站指出，南投受冷氣團與南方水氣影響，下過雨後的山區相當濕冷，白天因陽光露臉，高層的雲霧消散，但低層的山谷霧卻還沒散去，就會聚集在河谷，形成「雲河」景象，這也是攝影愛好者常說的「雨後出大景」，接下來天氣雖然還是很冷，但因水氣減少，山區溪谷「雲河」規模將會縮減，但仍提醒民眾，山區日夜溫差極大，外出務必做好保暖工作。

    南投信義鄉雨後出大景，在玉山（圖最右側尖峰）腳下的陳有蘭溪，溪谷出現高漲雲霧，壯闊景象讓人驚豔。（民眾提供）

    南投信義鄉雨後出大景，在玉山（圖最右側尖峰）腳下的陳有蘭溪，溪谷出現高漲雲霧，壯闊景象讓人驚豔。（民眾提供）

    玉山腳下的陳有蘭溪，溪谷出現高漲雲霧，並一路往下游漫湧。（民眾提供）

    玉山腳下的陳有蘭溪，溪谷出現高漲雲霧，並一路往下游漫湧。（民眾提供）

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