春節國道客運6折 台中到台北160元「不用搶搭高鐵」

公路局推春節國道客運6折，台中到台北單程最便宜票價160元。（記者黃旭磊攝）

2025/01/16 16:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕公路局於蛇年春節首度與12家國道客運業者合作，在元月24日至2月2日期間，90條中長途國道客運路線推出「最高6折優惠」，其中，豐原客運行駛台北到豐原，全票單程優惠價160元，而國光客運台中至台北200元，台中至高雄優惠價240元，台中區監理所長楊聰賢表示，旅客搭乘台鐵、高鐵及國道客運轉乘在地客運還有一段優惠。

「票價好便宜，不用搶搭高鐵了」！再過2週就要過年，不少中部地區民眾提前預購返鄉車票，得知豐原客運到台北全票僅160元，車程2小時不需擠高鐵自由座立即訂位，交通部長陳世凱為台中人，他也呼籲6折票價非常便宜，民眾返鄉過年多利用國道客運。

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楊聰賢說，高鐵票熱門吸引旅客挑燈夜戰搶車票，其實各縣市車程不遠，旅客可選搭國道客運，交通部公路局規劃客運全票平均6折優惠，經濟又實惠，包括國光、統聯、和欣、首都、豐原、台北、葛瑪蘭、豪泰、大都會、台中、新竹等客運，90條中長途國道票價都有優惠。

監理所官員表示，以豐原客運為例，6606號班次行駛豐原至台北，原票價280元、優惠價160元，而國光客運台中至台南優惠195元，台中至高雄優惠價240元，台中至嘉義優惠價僅125元，幾乎都近6折優惠。

楊聰賢強調，旅客另搭乘台鐵、高鐵及國道客運後，持有效電子票證轉乘中彰投地區在地客運還可再享有一段票（或基本里程）免費優惠，以豐原客運「豐原-台北」為例，旅客持票根於當天在豐原站免費轉乘豐原客運之市公車路線至東勢、台中、大甲、清水、沙鹿等地，目前仍有很多空位可供選擇。

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