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    台南輕鬆走春 六甲落羽松遊程報你知

    台南六甲落羽松林及花海。（圖由南市觀旅局提供）

    台南六甲落羽松林及花海。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/01/16 16:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕下週即將迎來春節連假，台南六甲落羽松季「2025落羽松─松鶴攏佇遮」將於1月18日開幕。南市觀旅局表示，台南春節活動多元，六甲的落羽松遠近馳名，往北還可以串聯柳營、鹽水等景點及活動，享受有別於市區的鄉村小鎮風情。

    南市觀旅局長林國華表示，六甲菁埔埤的落羽松鄰近日式木造建築的林鳳營車站，受到幾波冷氣團的影響，六甲落羽松已逐漸轉紅，周邊種植的花海也接力綻放，目前已開的是粉色、白色的波斯菊及金黃色的油菜花，交織成一片迷人的景緻。

    林國華表示，六甲落羽松季將在1月18日開幕，第三波花海百日草、萬壽菊及向日葵也將陸續登場，今年還特別請到了2024文博會超萌吉祥物「巷仔Niau」，陪遊客迎新春過好年，此處距離六甲市區約10分鐘車程，歡迎大家來六甲看美景、拜古廟、吃美食，沿台1線往北3分鐘車程的景點還有「九品蓮花生態教育園區」可以品嘗蓮花美食餐飲。

    另外，也可順遊「乳牛的家」及德元埤荷蘭村，春節期間（1/29~2/2）德元埤荷蘭村、官田葫蘆埤自然公園及新化虎頭埤也都將推出「2025三埤迎春蛇宓都好玩」系列活動，歡迎闔家或三五好友歡聚走春。

    此外，「2025月津港燈節」活動也將於1月18日至2月16日期間盛大展開，今年以「光的年輪」為主題，展示充滿能量的光影藝術作品，正好可以與六甲落羽松、柳營德元埤荷蘭村搭配成豐富行程，更多春節活動訊息請上「2025台南行春」網站查詢。

    台南德元埤荷蘭村。（圖由南市觀旅局提供）

    台南德元埤荷蘭村。（圖由南市觀旅局提供）

    巷仔Niau坐鎮落六甲羽松林。（圖由南市觀旅局提供）

    巷仔Niau坐鎮落六甲羽松林。（圖由南市觀旅局提供）

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