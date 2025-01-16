藍白委要刪農業部經費 次長胡忠一：衝擊52萬人老農津貼發放

國民黨、民眾黨提案刪減農業部經費，農業部指出，將導致農業機關史無前例關門，會衝擊老農津貼、農民職災保險申領發放。（資料照）

2025/01/16 16:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨、民眾黨等立委提案刪減農業部預算，農業部次長胡忠一表示，因相關費用是維持農業部的行政機關運作，若被刪減，52萬名農民的老農津貼、34萬名農民職災保險將會因機關停擺，導致沒有人力發放。

由藍白主導的立法院近期將審查114年度政府總預算，雲林張家掌門人張榮味之女張嘉郡與新竹縣含北埔、峨嵋、橫山、五峰等鄉鎮第2選區的立委林思銘共同提案刪除農業部行政業務預算到1元；民眾黨黨團提案刪除農業部業務費3.4億元，並凍結2.5億元經費，刪減的費用佔該預算近4成。

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飼料添加物查驗受波及 全國食安難保

胡忠一今透過影片重申，相關預算若被刪除，不只會嚴重影響機關正常運作，導致業務全面停擺，52萬農民的老農津貼及34萬農民的職業災害保險，都因為機關停擺、沒有人力發放，直接影響農民權益外，農產運銷履歷平台維運、飼料或添加物查驗等都會受到影響，全國民眾的食安將難以確保。

文宣預算遭砍 衝擊農產外銷、養豬產業防疫

國民黨、民眾黨等多名立委也提案將農業部的文宣費用刪減到0元，胡忠一表示，這將嚴重影響行銷推廣台灣農產品推廣，沒有費用，就難以拓展台灣農產品的國內外市場，相關費用還會用來宣導防止境外疫病入侵，如若要避免非洲豬瘟疫情入侵我國，會需要相關預算向民眾說明防疫規定，以守護我國超過千億元的養豬產業鏈，另山林火災及土石流的防災宣導工作，更攸關山林居民的生命財產安全。

凍結37億農發基金 攸關肥料、家畜保費補助

另還有民眾黨立委與出身農業縣市、有農業背景的國民黨數名立委提案要凍結農發基金獎補助費用37億元。胡忠一表示，該項費用包含肥料補助、農漁民子女獎助學金、農業貸款利息差額補貼、農產品產銷調節、乳牛、豬隻、家禽保費補助，每項都跟農民生計息息相關。

凍結10億農水基金 影響農民供灌權益

這些出身農業縣市、有農業背景的國民黨數名立委也提案要凍結農田水利事業作業基金10億元。胡忠一表示，灌溉系統是農業命脈，將直接影響超過1億公噸可調度的農業用水、5.8萬公頃的農田灌溉，以及超過8萬農民的供灌權益，若再遇到乾旱缺水，將嚴重影響農產品收穫。

國民黨立委張嘉郡、林思銘提案刪減農業部行政等費用到1元。（記者楊媛婷翻攝）

民眾黨團提案將農業部業務行政等費用刪減3.4億元，佔總體經費近4成。（記者楊媛婷翻攝）

民眾黨團提案將農業部業務行政等費用刪減3.4億元，佔總體經費近4成。（記者楊媛婷翻攝）

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