台中西屯路、宏安巷口狹窄事故頻傳 建設局：優先處理橋梁以拓寬道路

立委廖偉翔（右三）會勘台中市西屯區西屯路與宏安巷口路況。（廖偉翔提供）

2025/01/16 16:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯路、宏安巷口路幅狹窄，位於交通鬧區，經常堵塞，事故頻傳。立法委員廖偉翔今（16）日與市議員黃馨慧、永安里里長張阿淑、建設局局長陳大田現場會勘，陳大田說，現有道路寬度不足，優先處理橋梁建設以拓寬道路，路面拓寬為15米，再逐步改善人行空間，由建設局編列相關經費。

廖偉翔說，民眾陳情，西屯路與宏安巷口交通流量大，但路口寬度狹窄，邀請相關單位共同解決交通瓶頸，提升行人及車輛通行安全。他建議，第一階段先完成拓寬，再進一步評估推動改善人行空間，提升整體環境，經費可向中央申請「永續提升人行安全計劃」。

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議員黃馨慧說，現有路口寬窄，交通容易堵塞，且有安全疑慮，民眾希望能夠拓寬道路，建議拓寬橋面到原計劃的15米。

建設局長陳大田說，現有道路寬度不足，優先處理橋梁建設以拓寬道路，初步估算費用為1200萬元。未來可考慮進一步改善人行道，並尋求中央補助，減輕地方財政負擔。

立委廖偉翔（左三）與台中市建設局長陳大田（左二）等人西屯路與宏安巷口路況。（廖偉翔提供）

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