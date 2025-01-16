中台灣元宵燈會2/8登場！樂成宮月老坐鎮 盼有情人愛情長久

中台灣元宵燈會，台中市民政局與「樂成宮」合作，打造5米高月老主燈。（圖：市府提供）

2025/01/16 16:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會訂2月8日至23日在台中市中央公園登場，民政局與月老廟「台中樂成宮」合作，以5米高月老主燈，打造「樂in LOVE」燈區，盼有情人愛情長久，單身貴族快速脫單。

民政局長吳世瑋指出，今年「樂in LOVE」燈區「月下有緣」主燈，以樂成宮Q版月老為主視覺，月老右手手持拐杖，雙手手持紅線，紅線連結左手身側的愛心鴛鴦譜卷軸，配合月老身後綻放的兩座桃花樹，盼賜予大家好姻緣。

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「月下有緣」主燈每小時還會有2次60秒心跳主燈秀，月老主燈揮動拐杖，幸福光源從月老雙手紅線流動到鴛鴦譜卷軸，串起一顆一顆愛心，讓民眾感受到悸動心跳的時刻。

此外，周邊燈組「樂牽紅線」與「心動瞬間」，配合科技互動元素與民眾同樂，民眾可分別在樂成宮廟宇外型燈組前合掌擲筊，祈求月老促成好姻緣，抽出姻緣籤詩，並在廟宇旁的互動心型燈組中，與身邊人在感應區合比愛心，互動式屏幕上將映出雙方臉龐，留下難忘回憶，讓月老見證彼此堅貞不渝的愛情。

樂成宮董事長何敏誠表示，台中樂成宮香火鼎盛，是在地重要的信仰中心，樂成宮月老更獲得網路票選為全台最靈驗的月老廟，甚至被網友封為「復合聖地」。

「姻緣」外，月老也掌管包括「官緣」、「人緣」、「和緣」、「善緣」、「圓緣」及「定緣」等6種緣分，活動期間來燈區，可以求得各種好緣分，還可以向月老祈求靈籤，指點迷津，更有機會獲得月老加持的姻緣紅線，歡迎民眾把握機會前往參觀體驗。

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