晴天坊新春展售強強滾 多處公私立單位都提供銷售

輔導身心障礙者、新住民、原住民、中高齡等成立的晴天坊，新春設攤展售強強滾。（記者王涵平攝）

2025/01/16 16:13

〔記者王涵平／台南報導〕輔導身心障礙者、新住民、原住民、中高齡等成立的晴天坊，新春設攤展售強強滾，南市勞工局長王鑫基表示，到各地風景區還可順道挑選晴天坊獨特的手工藝品，迎接亮麗金蛇年，喜氣洋洋。

南市勞工局今日舉辦「晴藝賀新春・蛇咪攏好買」記者會，王鑫基表示，今年農曆節氣中有「兩個立春」， 民間俗語以「兩春夾一冬，黃土變成金」形容「雙春」年，象徵生機蓬勃、財運亨通，晴天坊受邀前往各地區市集擺攤展售，1月16日到20日台南眷村年貨大街，1月17日到22日新化年貨大街，1月18日六甲落羽松開幕季，春節9天連假1月29到2月2日尖山埤渡假村、總爺藝文中心、蕭壠文化園區都有晴天坊夥伴前往設攤展售，攤位現場還有「消費滿額贈好禮」的活動，數量有限數送完為止，詳細資訊可上晴天坊粉絲頁查詢www.facebook.com/tainan.minority。

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「2024晴藝獎－手創藝品競賽」前3名今日也獲表揚，吳佳陽打造的《府城劍獅福所（鎖）包》獲得金質獎，「府城平安」烙印字樣、葫蘆造型皮革設計、搭配精緻銅鈴、細膩手縫技術；銀質獎是黃彗雅的得意之作《豐收虱目魚斜背包》，等比例擬真呈現，皮雕紋路染色栩栩如生，背在身上吸睛話題性十足﹔銅質獎呂梯的《good溜 手工皂禮盒》，取名自台語「蛇」的諧音「溜」，消費者使用手工皂之後，除了皮膚滋潤光滑，也祝福金蛇年好運「溜」進來。

王鑫基表示，感謝公私立單位提供銷售機會，如安平樹屋、赤崁樓、台江國家公園管理處，以及國道關廟服務區、東山服務區等，或者觀光住宿旅館如台南老爺行旅、徠歸仁飯店等，都有晴天坊寄賣櫃位。

輔導身心障礙者、新住民、原住民、中高齡等成立的晴天坊，新春設攤展售強強滾。（記者王涵平攝）

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