蛇福泰吉迎新歲！ 新北鶯歌區公所今明2天贈春聯

2025/01/16 15:48

鶯歌區公所舉辦「揮毫彩繪贈春聯」，邀請多位書法老師、彩繪藝術家齊筆揮毫。（鶯歌區公所提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕迎接農曆新年，新北市鶯歌區公所今天（16日）結合昌福國小、建國國小與多個社區發展協會舉辦「揮毫彩繪贈春聯」，邀請多位書法老師、彩繪藝術家齊筆揮毫，歡迎蛇年到來，詳細活動資訊可至粉絲專頁「新北市鶯歌區公所」查詢。

鶯歌區公所在今天和1月17日上午9點30分至11點30分舉辦「揮毫彩繪贈春聯」，由「湧泉樂坊」彈奏動聽古箏樂曲、「建國國小舞獅隊」鼓聲震盪，鶯歌區長曾明華、鶯歌里長聯誼會會長林茂哲、4位書法家與3位在地藝術家們共同寫下「鶯歌蛇福迎新歲，區政幸福開泰吉，陶藝山水巳如意 」，為活動揭開序幕。

鶯歌區長曾明華、鶯歌里長聯誼會會長林茂哲、4位書法家與3位在地藝術家們共同寫下「鶯歌蛇福迎新歲，區政幸福開泰吉，陶藝山水巳如意 」，為活動揭開序幕。 （鶯歌區公所提供）

曾明華表示，本次春聯揮毫熱鬧滾滾，安排在地學校小朋友們共同參與，讓大家感受濃濃年節氣息，公所現場也擺放新北市政府春聯「蛇福泰吉」期許蛇年福運滿滿、國泰民安、大吉大利、萬事如意，歡迎民眾把握時間來公所索取。

曾明華指出，「揮毫彩繪贈春聯」今天起辦理至17日中午，邀請多位書法老師與彩繪藝術家贈送春聯一旁設有大湖社區發展協會「爺奶咖啡館」、北鶯社區發展協會「茶席團隊」，提供阿公阿媽手沖的暖心咖啡與熱茶，歡迎民眾到公所迎新年。

鶯歌區公所「揮毫彩繪贈春聯」，邀請多位書法老師、彩繪藝術家齊筆揮毫。（鶯歌區公所提供）

民眾開心參加「揮毫彩繪贈春聯」，喜獲書法老師、彩繪藝術家贈送春聯。（鶯歌區公所提供）

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