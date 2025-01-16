嘉義太保農三代 打造LV級精品水果行

太保青農開設的朝日溫室，有別於一般水果行，打造精品形象。（記者林宜樟攝）

2025/01/16 16:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市有科技大廠台積電進駐及華泰名品城Outlet將展店，看好未來商業潛力，並提升農產價值，在地農三代青農謝秉均、謝欣珉去年底開設時尚精品水果行「朝日溫室」，主打送禮市場，吸引許多高端客層消費；謝秉均說，台灣水果品質世界一流，但缺少包裝行銷，盼能打造精品形象，提升農產價值。

太保市公所推動青農返鄉、產業升級，開辦「太保好事多」行銷課程及架設網站協助行銷，今天市長鄭淑分、太保市農會總幹事黃靜玉到朝日溫室進行推廣。

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28歲的謝秉均說，祖父種植稻米，父親謝俊宏是台灣溫室栽培瓜果先驅，他原在台中經營餐飲業，因看好太保市未來的商業市場，向旅北嘉義鄉親開設、專精銷售珍稀、高檔水果的梅林水果行學習銷售，去年底返鄉與25歲的弟弟謝欣珉在太子大道開水果行。

朝日溫室店址鄰近飯店、酒店、故宮南院、嘉義科學園區及嘉義長庚醫院，販售自家種植的小番茄、在地農民生產的網紋哈密瓜，以及日本進口麝香葡萄、精品草莓、智利白櫻桃等高價水果。

因是嘉義罕見的精品水果行，朝日溫室開店月餘已有多位具高消費力的客戶下大筆訂單；謝秉均說，店址鄰近公家機關、醫院及飯店，主打送禮市場，酒店旅客走過也會進店購買現吃，感謝公所開設的課程，讓業者能學習數位行銷、實體銷售，建立良好形象。

鄭淑分說，太保市因台積電進駐、Outlet展店，進入產業轉型時期，溫室農業是當地產業亮點，公所針對各行各業轉型開設行銷課程，架構「太保好事多」行銷課程及網站，為有意願加入的店家、農戶進行培訓；務農三代的朝日溫室從傳統農業、溫室農業跨入店面銷售，打造有如LV精品級的消費空間，並加入「太保好事多」計畫，由公所協助擴大影響行銷層面，節省業者支出。

表示黃靜玉說，農民從果菜批發、網路宅配到高端時尚店面，展現青農提升商品價值的用心，朝日溫室店面有現切水果、一般禮盒到進口高端精品，是嘉義難得一見的精品水果行，農會也持續協助輔導行銷。

朝日溫室販售在地農民生產的高級溫室網紋哈密瓜等水果。（記者林宜樟攝）

太保市長鄭淑分（右起）、朝日溫室謝秉均、謝欣珉及太保市農會總幹事黃靜玉。（記者林宜樟攝）

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