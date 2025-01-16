南投水里民生橋春節前通車無望 返鄉交通連2年受影響

南投水里鄉民生橋重建，受風災影響無法於春節前通車，將連2年影響到返鄉交通疏運。（記者劉濱銓攝）

2025/01/16 15:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉市區重要橋梁民生橋，因列為危橋前年拆除重建，但去年7月遭受凱米颱風襲擊，橋基受損重修以致工程延宕。水里鄉公所表示，橋梁重建確定無法在此次春節通車，雖連2年影響到返鄉疏運，但屆時會做好周邊道路交管措施，降低交通衝擊。

水里民生橋是連結水里火車站以及水里鄉公所的重要橋梁，惟年久出現橋墩裸露被列危橋，水里鄉公所前年底展開重建，當時為了讓橋基工程不受暑假汛期影響，不惜在春節前就封橋施工，就是力拚此次春節就能開通。

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不料去年7月，橋梁工程卻遭凱米颱風重創，橋墩基部鋼筋歪斜受損，以致風災過後打除重做鋼筋，再加上去年颱風頻仍，嚴重拖慢工程進度，廠商為此也展延工期，最近春節將至，公所與廠商確定無法及時通車，預計要到3月26日才會完工，因而規劃春節返鄉交通疏導，以降低交通黑暗期的影響。

公所表示，雖然民生橋無法及時通車，但春節會規劃開放橋頭的車埕遊憩區聯外道路，並搭配交管以維持縣道131線的小型車雙向通行，至於大型遊覽車往來車埕，則會疏導改走火車站前道路，以大、小車分流方式維持市區交通，屆時也會請警方在重要路口進行號誌管制，以維春節交通順暢。

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