春節國道每天0至5時不收費 高乘載、塞車時段一次看

春節9天連假即將到來，交通部盤點國道春節建議使用時段，初一至初三走西部國道往南的民眾，可於上午6時前或中午12時後出發。（圖由行政院提供）

2025/01/16 15:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕春節9天連假即將到來，交通部盤點國道春節建議使用時段，初一至初三走西部國道往南的民眾，可於上午6時前或中午12時後出發，若走國道5號往南，則建議民眾上午5時前或下午5時後出發；疏運期間，高鐵預計加開380班次、台鐵全線加開各級列車。

交通部、農業部、衛福部、金管會、內政部今赴行政院會報告「114年春節期間相關措施」。交通疏運部分，交通部指出，國道將循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，初一至初五每日0至5時全線暫停收費等措施。

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另為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，交通部盤點建議出發時間，若行經西部國道，初一至初三南向的民眾，可於早上6時前或中午12時以後出發；初三至初五從南部北返民眾可於9時前出發，中部地區北返者可於12時前出發。

行經國道5號的民眾，交通部建議初一至初三南向民眾，可於早上5時前或下午5時以後出發；初三至初五北返民眾，則建議早上9時前出發；今年搭乘國道客運，交通部也提供有史以來最高的票價及租車優惠措施。

至於省道，交通部指出，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

此外，台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並於初三至初五每日12時至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

雙鐵部分，高鐵疏運期間加開南下205班、北上175班，共380班次，9天總計提供2258班次；台鐵全線加開326班列車，並加開東線實名制列車、花蓮縣返鄉（工）專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

航空部分，疏運期間共提供3210架次、24萬8132座位，其中離島管制航線計2774架次，22萬9852座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分，台灣本島與離島間8條航線，規劃1429航次，提供28萬9414人次運能；另金馬小三通於疏運期間規劃396航次，提供10萬5712人次運能。

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