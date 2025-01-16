記得帶有效證件正本應考！學測週六登場 明開放看考場

學測週六登場明開放考生看考場，大考中心提醒記得攜帶有效證件正本應考。（資料照）

2025/01/16 15:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年大學學科能力測驗本週六舉行，今年共約12.1萬人報考，考試將進行3日，首日考科為數A、自然，次日考科為英文、國綜、國寫，第3天則考數B、社會。大考中心明天下午2至4時開放看考場，也特別提醒，歷年違規最大宗為未攜帶有效證件正本，考生務必注意以避免失去寶貴分數。

根據大考中心資料，114年學測共12萬1182人報考，科目分為國文、英文、數學A及B、社會、自然等6科，首日首堂考數學A，有9萬2917人報考；次堂考自然，有8萬226人報考。次日首堂考英文，有12萬0696人報考；後續的國綜及國寫則有12萬675人報考。第三日首堂考數學B，有9萬9814人報考；最後一堂社會則有9萬8010人報考。

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大考中心明天下午2至4時開放考生看考場，若有申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查之考生，應在考試前主動聯絡所屬考區，以便確認應試試場、輔具及其他相關服務事項。

大考中心提醒，考生必須攜帶考試有效證件正本，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等。而健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

此次學測幾天可能日夜溫差大，大考中心指出，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或佩戴口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則。

近期流感疫情持續上升，大考中心提到，考生務必做好個人健康維護，避免至人潮聚集處，若有發燒或呼吸道症狀，建議配戴口罩。

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