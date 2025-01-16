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    網路平台年菜檢出「腸桿菌科超標4倍」 新北公布業者名單

    「正一排骨」在MOMO購物網（富邦媒體科技股份有限公司）販售的冷凍年菜佛跳牆檢出腸桿菌科超標。（記者陳奕劭攝）

    「正一排骨」在MOMO購物網（富邦媒體科技股份有限公司）販售的冷凍年菜佛跳牆檢出腸桿菌科超標。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/16 16:00

    〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆新年將至，為讓民眾吃得安心，新北市衛生局抽驗197件實體通路販售的春節應景食品和網路購物平台冷凍年菜，其中「正一排骨」在MOMO購物網（富邦媒體科技股份有限公司）販售的冷凍年菜佛跳牆檢出腸桿菌科超標，已移請桃園市衛生局查核與處辦；即日起各區衛生所發放簡易檢測試劑，讓民眾輕鬆判斷食品安全。

    市府衛生局副局長馬景野表示，本次檢測197件產品中農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、著色劑、真菌毒素、防腐劑等衛生標準，其中「正一排骨」冷凍年菜佛跳牆（有效日期：2025年5月20日）檢出腸桿菌科40CFU/g（標準：10CFU/g）超過食品微生物衛生標準，依違反食品安全衛生管理法第17條，已移請桃園市衛生局查核與處辦，下架回收違規產品，因該產品完整包裝，可能原因為衛生環境不佳或人員管理疏失。

    馬景野指出，春節冷凍食品應符合衛生安全標準，建議民眾採買時注意效期與保存情況，各區衛生所即日起免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃、二甲基黃、二乙基黃（三合一）的簡易檢測試劑，使民眾透過著色情況輕鬆判斷添加物是否超標。

    衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦提醒，選購食材應選擇信用良好的商家，避免挑選顏色過於白或鮮艷的食品，也避免購買散發刺鼻味或不自然味道的食品，呼籲適量購買年節食品，確保食材新鮮度，同時注意生熟食分開並徹底煮熟，確保食品的衛生安全。

    衛生局發放檢測試劑，民眾透過著色情況輕鬆判斷食品安全。（記者陳奕劭攝）

    衛生局發放檢測試劑，民眾透過著色情況輕鬆判斷食品安全。（記者陳奕劭攝）

    即日起各區衛生所發放簡易檢測試劑，讓民眾輕鬆判斷食品安全。（記者陳奕劭攝）

    即日起各區衛生所發放簡易檢測試劑，讓民眾輕鬆判斷食品安全。（記者陳奕劭攝）

    民眾可依簡易檢測試劑成果，輕鬆判斷食品安全。（記者陳奕劭攝）

    民眾可依簡易檢測試劑成果，輕鬆判斷食品安全。（記者陳奕劭攝）

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