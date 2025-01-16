新北農民節 製茶70年國寶茶師黃文雄、績優農民獲表揚

三峽農會成福農事小組長黃文雄擔任小組長近20年，除了幫忙農會推展農業政策，也是以製作手工龍井茶聞名的國寶級茶師。（記者董冠怡攝）

2025/01/16 15:35

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市農會今天舉行農民節慶祝大會，並表揚優秀農事小組長、農業產銷優良農民、資深農會選任幹部等有功人員，共計50人，其中包含三峽農會成福農事小組長黃文雄、三峽青農分會長陳冠樺等人；市府副秘書長柯慶忠表示，感謝農友一年來的辛勞及貢獻，勉勵農友持續耕耘、累積農業實力。

陳冠樺原本任職於科技業，但是工作早出晚歸，加上家裡需要幫忙，權衡利弊下決定返鄉接手由阿公開創的養蜂家族事業，熱愛學習及分享的他，也赴宜蘭大學進修養蜂科學，參照國外養蜂方式，將原本可以3天採收的蜂巢蜜延長至14天，讓蜂蜜在蜂巢內自然濃縮熟成，風味更佳。

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陳冠樺表示，剛接手家業時，除了接受長輩指導，也常借助農會的資源，行銷販售農產品，他也接受市府農業局輔導改良，結合在地農產推出三峽桶柑、鴨腳木、山櫻花等花蜜，最近也把養蜂經驗，融入各地當季盛產水果，調和成水果蜂蜜，幫助果農也貼近消費者需求，用知識帶領農民闖出一片天。

黃文雄擔任小組長近20年，除了幫忙農會推展農業政策，也是以製作手工龍井茶聞名的國寶級茶師，製茶資歷70年，從小學習製茶、堅持手工採茶，最能保留三峽茶樹品種青心柑仔的「白毫」特色，人工除草管理茶園，不施用農藥，曾獲超過10屆碧螺春茶王。

85歲的他說，製作龍井茶最困難的地方，在於人站在現場做的時候，起碼要1小時都不能離開，否則火候控制不佳就會燒掉，而且揉茶時必須忍受100度的高溫，十分辛苦，但是為了維護品質，耗時費工也甘之如飴，「人家常問我要做到幾歲，我也不知道，活到幾歲就做到幾歲吧！」

農業局說明，黃文雄秉持「茶產業就是我們在地的特色，要讓年輕人學習下去」的精神，近年來教導三峽在地青農們可能失傳的手工龍井茶製茶技術，連續以手工揉捻2小時，以及保持茶菁溫度、揉茶手勢及施力點的訣竅，每年春季進入龍井茶的產季，在地茶行及第二代青農們紛紛陸續到他家報到，黃也至北大高中幫學生上課，並於三峽綠茶季進行手揉茶活動，推廣在地茶產業。

三峽青農分會長陳冠樺原本任職於科技業，但是工作早出晚歸，加上家裡需要幫忙，權衡利弊下決定返鄉接手由阿公開創的養蜂家族事業，熱愛學習及分享的他，也赴宜蘭大學進修養蜂科學。（記者董冠怡攝）

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