百年舊糖廠變身文創園區 3國6團十鼓新春聯演

十鼓節大年初一到初五熱鬧演出，3國6團聯手獻藝。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/16 15:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由百年舊糖廠變身的台南仁德十鼓文創園區，將於新春期間舉辦大型表演活動，台、日、韓等3國6團聯手獻藝，精彩呈現，要帶給民眾不一樣的感官享受。

今年的十鼓節主題為「地靈擊響」，將於29日、農曆正月初一登場，為期5天，表演團隊包含台灣的十鼓擊樂團與手合鐵鼓樂團，以及日本的野武士太鼓團、舞太鼓飛鳥組、和太鼓豊屋，還有韓國的天工傳統打擊樂團等，陣容堅強。

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十鼓擊樂團執行長江逸芹說，適逢成立25週年，為慶祝重要的里程碑，策劃了精彩的新春表演活動，每隊各自帶來極具特色的內容，精彩可期。

江逸芹提到，代表台灣的十鼓擊樂團與手合鐵鼓樂團，已在國內各地展現精湛技藝，甚至到全球五大洲巡演，獲獎無數。

手合鐵鼓樂團長謝家茗也指出，今年首度推出全新曲目《天煞孤星》，不僅已登上各大音樂平台，還獲得各界讚賞，有人形容這是「傳統鼓樂、現代創新完美融合」，將經典再現的喜悅，以及時光飛逝的感動精彩傳達。

今年十鼓節帶來世界級的演出，園區內還有各種體驗設施活動，全新推出夢幻策展台版Teamlab的「時空魔花」，以及專屬蛇年的超萌神獸「鼓靈兒」，象徵生命力與吉祥寓意，連同其寶寶「鼓靈娃」，一起守護聖域。

十鼓節大年初一到初五熱鬧演出，3國6團聯手獻藝。（記者吳俊鋒攝）

十鼓節大年初一到初五熱鬧演出，3國6團聯手獻藝。（記者吳俊鋒攝）

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