清寒拚上總裁 資政湯文萬捐300萬助霧峰光復國中學弟妹

總統府資政湯文萬（左）分3年捐贈300萬元給母校霧峰光復國中，獎助清寒、品德優良和成績優異學生，洪瑞濱校長（右）代表接受。（圖由校方提供）

2025/01/16 15:16

〔記者陳建志／台中報導〕出身台中霧峰、現任總統府資政湯文萬，從小出生清寒家庭，靠著不放棄的努力，白手起家成為桐核麥生技與金陵山宗教園區董事長，有感於要解決社會問題的根源在教育，近日捐贈300萬元給母校霧峰光復國中成立獎助學金，做為清寒學生急難救助，品德優良與成績優異學生的獎勵，希望拋轉引玉，喚醒大家一起關心教育。

湯文萬表示，因體悟到要解決社會問題，最重要的根源是教育，包括現在大家關心的毒品、詐騙，如果能在學校給予學生正確的觀念，就能避免這些年輕人誤入歧途，因此決定捐助母校霧峰光復國中300萬元的獎助學金，也希望能拋磚引玉，讓更多人投入資源，一起關心教育。

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湯文萬表示，自己出生清寒家庭，靠著半工半讀完成學業，一路上秉持不放棄的精神才能有一番成就，因此希望勉勵同樣家境不佳的年輕學子，也能不放棄努力向上、不畏困難，將來成為對社會有貢獻的人才。

湯文萬更強調，因體悟「書到用時方恨少」，因此希望鼓勵學生認真讀書，累積知識產生智慧，這筆獎助學金除了鼓勵品學兼優、成績優異的學生，每年更要選出幾位「最孝順」好品德的學生，感慨「以前是孫子孝順阿公、阿嬤，現在卻變成阿公、阿嬤孝順孫子」，希望喚醒大家重視這個我們固有的美德，也希望這些學生未來畢業、出社會後有一番成就，也能回饋自己的家鄉。

霧峰光復國中小校長洪瑞濱表示，感謝湯文萬總裁的大愛無私，每年100萬分3年共捐贈300萬元，將以金陵山寺的名義成立「金陵山寺獎助學金」，將分成15年，把這筆獎助學金用於清寒學生的急難救助、品德優良獎勵，以及會考學業表現優異的學弟妹們，鼓勵霧峰子弟們勇敢追夢。

總統府資政湯文萬（右）分3年捐贈300萬元給母校霧峰光復國中，洪瑞濱校長（左）送上感謝狀。（圖由校方提供）

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