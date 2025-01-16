高市府攜手全家推限量「吉伊卡哇」造型杯塞 1/22起全台開賣

高市府攜手全家推限量「吉伊卡哇」造型杯塞，共有3款。（高市府提供）

2025/01/16 16:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」即將登場，高雄市政府宣布再次與「全家」合作，推出限量版「吉伊卡哇」造型杯塞，共有3種款式，加上「高雄冬日遊樂園」主題咖啡杯身及杯套，將於1/22起全台「全家」店舖開賣，數量有限、售完為止。

高市觀光局長高閔琳表示，繼2022、2024年與全家Let's Café推出燈會限定聯名杯，今年再度攜手與全家便商店合作，推出限定版「吉伊卡哇」杯塞及主題杯身、杯套。

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主題咖啡杯身及杯套結合「高雄冬日遊樂園」兩款主視覺設計，搭配吉伊卡哇、小八貓及兔兔三種造型杯塞，絕對超「吉」可愛！歡迎民眾帶著造型杯塞及主題咖啡杯一起到「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動現場，與愛河灣上的小可愛們同遊高雄燈會。

「高雄冬日遊樂園」聯名杯身及杯套，於1月/22日起，凡購買或兌換Let's Café大杯飲品（不含單品咖啡系列）該飲料杯即為「吉伊卡哇」聯名限定杯身；若購買Let's Café、搖搖茶吧「指定現調熱飲」，則附「吉伊卡哇」聯名限定杯套。

此外，配合高雄冬日遊樂園燈會活動時間，1月25日14:00起，於全台「全家」實體店舖購買Let's Café、搖搖茶吧、福爾摩沙茶館指定現調飲品任3杯+59元，即可獲得乙款聯名杯塞（隨機出貨，不挑款），共有吉伊卡哇、小八貓及兔兔三種造型，數量有限售完為止。

觀光局補充，「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日，於愛河灣及16到18號碼頭登場，熱情邀請民眾來高雄觀光旅遊，與吉伊卡哇、小八貓及兔兔製造獨特的歡樂回憶。

此外，16-18號碼頭更有碼頭樂園，免費的遊樂設施、琳瑯滿目的美食市集及親子互動演出，更多資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢 。

高市府攜手全家推限量「吉伊卡哇」造型杯塞。（高市府提供）

「高雄冬日遊樂園」主題咖啡杯身及杯套。（高市府提供）

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