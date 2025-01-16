「媽，我好冤！」少女輕生後入夢喊冤 母淚控麥當勞冷漠處理

受害少女母親夢見女兒回來喊冤，悲痛地寫道：「妳有看到很多網友在為妳發聲嗎？再等等，好嗎？」（資料照）

2025/01/16 16:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名17歲少女在台北市某家麥當勞門市打工期間，疑遭主管持續性侵長達一年，最終不堪精神壓力選擇輕生，事件引發社會各界關注與討論，輿論持續延燒，昨晚少女母親於Threads發文透露，夢見女兒回來喊冤，悲痛地寫道：「妳有看到很多網友在為妳發聲嗎？再等等，好嗎？」

少女母親發文道，「昨天終於夢到你回來卻開口只留一句『媽：我好冤喔』就消失了、連讓我開口都開不了口想摸摸妳都不能動… 我知道你好冤媽媽很努力在爭取了、你有沒有看到很多網友也在幫你，再等等好嗎？」

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該名少女在麥當勞打工期間遭李姓主管利用排班等職務之便進行性侵。受害少女為避免家人擔憂，選擇默默忍受，但因此罹患憂鬱症。事後少女雖鼓起勇氣離職並向警方報案，同時向麥當勞提出申訴，但麥當勞僅開除涉案主管，並未對受害少女家屬有任何慰問或賠償，後續處理方式被質疑缺乏誠意。

日前少女母親在社群平台發文控訴麥當勞的冷漠處理態度，並貼出女兒最後身影，引發網友群情激憤。

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少女母親發文道，「昨天終於夢到你回來卻開口只留一句『媽：我好冤喔』就消失了、連讓我開口都開不了口想摸摸妳都不能動… 我知道你好冤媽媽很努力在爭取了、你有沒有看到很多網友也在幫你，再等等好嗎？ 」（圖擷取自少女母親Threads）

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