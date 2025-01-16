謝世謙獲基層愛戴猝逝令人不捨 華航企業工會：遺缺拒絕空降酬庸

中華航空董事長謝世謙16日辭世，享壽73歲。（華航提供）

2025/01/16 15:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空董事長謝世謙今（16日）驚傳猝逝，享壽73歲。華航企業工會表示，謝世謙是華航有史以來最善待員工的大家長，基層出身的他，衝營收也改變舊有陋習，華航員工「已經回不去了」。未來的董座人選，必須是「華航基層出身」且「願意照顧基層員工」，無法接受政府酬庸空降的門外漢，或是只會紙上談兵的官派學者，否則將「不惜再戰」。

華航企業工會發布聲明指出，謝世謙是七職等會計員出身，歷任會計處、客運處、華航台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，也曾派駐國外分公司印尼與澳洲分公司總經理、華儲董事長，2016年華航空服員罷工後接任華航總經理，2019年接任華航董事長，其客、貨運經營管理經驗豐富，帶領華航突破疫情艱難，疫後營運更創下有史以來新高。

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華航企業工會讚許謝世謙，不僅對外有營運的本事，更是華航有史以來最善待員工的大家長，不僅如此，基層出身的他，深闇華航企業中潛在的次文化，努力衝營收之餘，也戮力改變舊有的陋習，以期讓「公正文化」不再只是笑話。今天聽聞噩耗，所有員工除哀悼外有更多的是不捨之情。

華航企業工會指出，不論是華航員工或是華航工會，這幾年在基層出身的謝世謙帶領下，「都已經回不去了」，無法再接受過去政府酬庸空降的航空業門外漢、或是沒有航空營運實務經驗只會紙上談兵的官派學者來領導華航；工會對董總人選的要求，必須是「華航基層出身」且「願意照顧基層員工」，因為只有華航人才能真正知道華航的問題在哪裡，也才有資格帶領華航、改革華航。

華航工會代表華航全體員工向政府喊話，「我們不接受任何空降酬庸，若政府一意孤行執意走回頭路，為了華航的未來、為了全體華航員工的權益與福祉，我們將不惜再戰。」

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