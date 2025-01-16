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    中市微電車已近4萬輛掛牌 4成是移工的

    中市微型電動二輪車（微電車）目前已有3萬9千多輛掛牌。（資料照）

    中市微型電動二輪車（微電車）目前已有3萬9千多輛掛牌。（資料照）

    2025/01/16 16:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部規定微型電動二輪車（簡稱微電車）須在去年11月30日前掛牌並執法處罰，台中市目前已有3萬9308輛掛牌，佔全國12.88%，其中約有4成是屬於移工的。交通局為進行管理制定「台中市移置保管妨礙道路交通微型電動二輪車自治條例」，於今年元月2日正式上路，至今並無拖吊的情形。

    交通局長葉昭甫表示，交通部在2022年底完成修法後，將「電動自行車」納管並更名為「微型電動二輪車」，且須完成登記、領用、懸掛牌照後才能於道路行駛，針對納管、納保作業，2022年11月29日以前出廠已使用中的微電車，給予2年領牌緩衝期限，於去年11月29日期滿，道路交通管理處罰條例正式將微電車納管登記領牌，並自去年11月30日執法處罰。

    交通局表示，根據台中區監理所統計，至今年元月10日止，台中市籍申請掛牌的微電車共有3萬9308輛，幾乎是集中在去年11月之前登記，11月至元月10日為止，約有4千輛。

    交通局指出，依道路交通管理處罰條例規定，民眾使用的微電車在去年11月29日以前，必須經檢測及審驗合格後至監理機關辦理登記、領用、懸掛牌照，並投保強制險後始得行駛道路，未依規定領用牌照行駛微電車將處所有人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，禁止其行駛並移置保管。騎乘已完成掛牌的微電車則須滿14歲及配戴合格安全帽，並且不可載人、載貨，以維行車安全。

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