與宮廟合作宣導交通安全 新北「交通平安小神衣」即起免費領

新北市府與新北12座宮廟合作推出「『交通平安』小神衣」，可放入宮廟護身符隨身攜帶。（新北市新聞局提供）

2025/01/16 15:08

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆新年將至，新北市府與新北12座宮合作推出「『交通平安』小神衣」，可放入宮廟護身符隨身攜帶，宣導路口停讓及道路安全理念，祝福用路人新的一年出入平安順遂，民眾即起可至合作宮廟、市府一樓服務台等處免費領取限量「小神衣」，送完為止。

新聞局長李利貞說，「小神衣」正面繡有象徵守法行車的Q版小車，背面則繡上「交通平安」字樣，民眾還可將於宮廟祈求的護身符放入內袋，即起可前往板橋慈惠宮、板橋接雲寺、深丘福德宮、三重區先嗇宮、新北市義天宮、新莊地藏庵、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、五穀先帝廟、慈法禪寺、中和廣濟宮、中和福和宮，及市府1樓服務台及聯合服務中心索取。

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李利貞表示，市府在農曆年前與宮廟合作宣導交通安全，提醒民眾行車前要檢查車況，上路時要遵守交通規則；呼籲用路人將「停讓文化」當成日常交通習慣，駕駛務必「慢看停」，行人也要「停看聽」，走路要走行人穿越道，注意周遭狀況，以行動守護自己與他人平安；近期各行號、單位陸續舉辦尾牙及年節聚餐，盡興之後要注意「喝酒不開車，開車不喝酒」，酒後可搭乘大眾運輸工具或利用指定駕駛、酒後代駕等服務。

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