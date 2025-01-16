土石流與大規模潛勢區增加 各1745條、79處

農村水保署更新土石流潛勢區域跟大規模崩塌區。（資料照）

2025/01/16 15:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕極端氣候成日常，土石流防災與事先預警更形重要，農業部農村水保署更新全台土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區域，其中土石流潛勢溪流新增9條，大規模崩塌潛勢區域新增14處，總計各1745條、79處。

台灣因經常面臨豪大雨，部分山坡地常面臨土石流或大規模崩塌風險，在八八風災小林村遭土石流滅村後，農業部建立土石流防災預警系統，並每年召集專家更新土石流與大規模崩塌潛勢區域，農村水保署表示，去年歷經403地震、凱米、山陀兒、康芮等颱風後，已進行新增調整及雨量警戒基準值檢討更新等作業，目前全台土石流潛勢溪流更新為1745條，大規模崩塌區更新為79處。

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農村水保署進一步指出，土石流潛勢溪流分布於17縣（市）、159鄉（鎮、市、區）、692村（里），大規模崩塌潛勢區則分布於12縣（市）、37鄉（鎮、市、區）、59村，也就是除離島縣市與新竹市外，幾乎全台灣各縣市都有土石流潛勢溪流分布或大規模崩塌區域。

過去若降雨量達到警戒值，農村水保署就會通知縣市政府對可能發生土石流或大規模崩區域居民執行撤離工作，平常也會對相關區域居民執行宣導工作。

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