「蛇來台南」入住31家優質旅館 贈雙人遊虎頭埤套票

南市府今年辦理「台南市優質旅館認證」，協助旅宿業提升服務品質，今年共有31家旅館通過評鑑。（記者蔡文居攝）

2025/01/16 15:00

〔記者蔡文居／台南報導〕為鼓勵國人「蛇來台南」，台南市政府致力將台南打造為旅遊住宿優質首選，今年辦理「台南市優質旅館認證暨旅宿業永續輔導計畫」，創造專屬台南的「款待學」，協助旅宿業提升服務品質，今年共有31家旅館通過評鑑，只要在3月期間入住，即可獲贈雙人遊虎頭埤套票，送完為止。

南市觀旅局今天在安平福爾摩沙遊艇酒店舉行南市優質旅館認證頒獎典禮，由市長黃偉哲頒發獎章，鼓勵更多業者加入優質旅館認證行列。

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南市觀旅局表示，這次31家榮獲「台南優質旅館認證」的業者，攜手推廣虎頭埤風景區，共同打造自然生態與優質住宿永續旅遊。今年3月1日至3月31日活動期間，只要旅客入住南市優質旅館，即可獲贈雙人遊虎頭埤套票（門票2張、車輛入場費1輛），送完為止。

觀旅局說，南市推出全台首創「優質旅館認證」機制，除了檢視旅館業者是否符合基本安全規範與基礎服務，更深入評估建築環境、設施、服務及清潔衛生等各項指標，全面保障旅客的住宿體驗。評鑑機制依照旅館經營型態與自我定位，分為5大類別進行評比，包括「商務智能」、「樂齡親子」、「設計特色」、「」及「永續環保」，各類型旅館皆具有獨特性，也為消費者提供了更具選擇性的住宿建議。

31家名單如下：

永續環保

1.三道門建築文創旅店

2.大坑休閒農場

3.太子文旅

4.台南大員皇冠假日酒店

5.台南晶英酒店

6.台南遠東香格里拉

7.柳營尖山埤渡假村

8.捷絲旅 台南虎山館

9.榮美金鬱金香酒店

10.榮興金鬱金香酒店

11.福爾摩沙遊艇酒店

12.禧榕軒大飯店

13.關子嶺富野溫泉會館

設計特色

1.台南老爺行旅

2.天下南隅

3.我小時候

4.荷蘭洋行

商務智能

1.臺邦商旅

輕旅便捷

1.H VILLA INN 清水漾

2.台南大飯店

3.宇田商旅

4.來點子站前旅店

5.家新大飯店

6.雲頂國際商旅

7.新大南科大飯店

8.溫莎堡汽車旅館

9.溫莎堡汽車旅館仁德館

樂齡親子

1.走馬瀨農場蘭花會館

2.和逸 台南西門館

3.維悅酒店

4.趣淘漫旅

南市優質旅館認證頒獎典禮，由市長黃偉哲頒發獎章，並鼓勵更多業者加入優質旅館認證行列。 （記者蔡文居攝）

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