助攻墾丁觀光！車城福安宮 新春假期送逾5萬個錢母

蛇年平安錢母（開運金幣）。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/16 14:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕邁入第19個年頭的車城福安宮除夕夜「拜頭香」活動，今年仍將持續舉辦，由於當地觀光景氣不佳，廟方將從除夕夜開始至初五，陸續發送超過5萬枚蛇年平安錢母（開運金幣）提振當地觀光，廟方也強調，周邊景點美食豐富適合走春祈福。

車城福安宮是恆春半島最知名土地公廟，今年同樣在新春期間都準備充足金幣並供領取，車城福安宮除了除夕當晚將發送4千枚錢母加紅包，另初一至初五天每天上下午約發6千枚，分早上10點、下午2點2個梯次，若人潮過多將加碼。

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車城福安宮總幹事陳明秀表示，福安宮去年經觀光署統計，是恆春半島旅遊人次最高的景點，累積500萬餘人次造訪，希望祈福發送金幣能提振周邊墾丁地區疲弱觀光，且福安宮周邊有共融公園及鹹鴨蛋、綠豆蒜等美食，接著還能順道前往看海美術館、四重溪或墾丁，適合一家大小新春期間旅遊。

帶起當地拜頭香習俗的福安宮主委曾寶文指出，各地的「搶」頭香活動，常造成推擠受傷事件頻傳，因此廟方當年特別改良為「拜」頭香，國內不少知名宮廟為了安全也跟進，這樣的方式讓信眾齊心參拜後，由工作人員將眾頭香匯聚爐中，希望「人人皆頭香，人人皆好運」，福安宮參加人數也從一開始幾百人，暴增到近年都超過3千人，已經成為春節必到的宗教景點。

車城福安宮盼助攻墾丁觀光，新春假期將送超過5萬個錢母。（記者蔡宗憲攝）

車城福安宮盼助攻墾丁觀光，新春假期將送超過5萬個錢母。（記者蔡宗憲攝）

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