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    找回傳統年味 雲縣府邀你大年初一至初三相招來玩樂

    咚咚鏘！雲林縣府邀請鄉親及遊客1月29日年初一至1月31日初三來雲林體驗傳統的年味。（記者黃淑莉攝）

    咚咚鏘！雲林縣府邀請鄉親及遊客1月29日年初一至1月31日初三來雲林體驗傳統的年味。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/16 14:50

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕有鑑早年過年的年味消失，雲林縣府將在1月29日大年初一至1月31日初三連續3天在斗南順安宮、土庫順安宮舉辦年味市集，有尪仔標、彈珠、滾滾樂、趣味打香腸等攤位及闖關遊戲，邀請全國民眾春節來雲林走春感受傳統的年味。

    今年春節連假從1月25日至2月2日共9天，雲林縣警察局長李建民表示，春安工作從1月20日開始至2月3日，連假期間每日出動約800人次警力執行各項安全維護及交通疏導，針對人潮多的熱門地點如廟宇、景點設置機動派出所外，金流匯集地點如賣場、金融機構、傳統市場等地則會加強巡邏，保護民眾財產安全。

    縣議員蔡東富指出，隨著時代進步，過年的年味變淡，許多人反映過年走到街上沒有年味、冷清，孩子也都在家玩3C，很懷念3、40年過年廟口熱鬧場景。

    縣長張麗善表示，為讓鄉親及遊客體驗古早味的年味，縣府今年試年味市集活動，山線在斗南順安宮、海線在土庫順安宮，現場有街頭藝人表演，還有70年代童趣傳統活動體驗，有尪仔標、彈彈珠、抽地瓜、戳戳樂、趣味打香腸等闖關遊戲，適合大人小孩一起玩。

    蔡東富說，為鼓勵大家一起來吃喝玩樂，斗南募集iphone等獎品提供摸彩，歡迎來雲林感受傳統的年味。

    雲林縣府大年初一至初三將在斗南順安宮、土庫順安宮舉辦傳統年味市集，有多項70年代的童趣活動體驗。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府大年初一至初三將在斗南順安宮、土庫順安宮舉辦傳統年味市集，有多項70年代的童趣活動體驗。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府大年初一至初三將在斗南順安宮、土庫順安宮舉辦傳統年味市集，現場會有多個古早味體驗攤位。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府大年初一至初三將在斗南順安宮、土庫順安宮舉辦傳統年味市集，現場會有多個古早味體驗攤位。（記者黃淑莉攝）

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