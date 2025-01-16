天災影響產量但品質仍優 古坑茂谷柑節1/18、1/19登場

古坑茂谷柑進入採收季，雖產量減少但品質依舊優。（記者李文德攝）

2025/01/16 14:46

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑茂谷柑節18、19日在古坑綠色隧道舉行，鄉公所今（16日）在北港朝天宮舉辦宣傳記者會，打造茂谷柑「献貢」的形象，向民眾宣傳「古坑茂谷柑」是年節禮品首選。朝天宮董事長蔡咏鍀當場認購200箱禮盒力挺農民；公所表示，雖去年古坑鄉接連受到乾旱、颱風影響，茂谷柑產量少約2成，不過甜度、品質依舊優，民眾採買柑橘趁當季。

古坑鄉種植茂谷柑面積大約215公頃，年平均產量超過5000公噸，不過去年初乾旱、凱米颱風影響產量減少，鄉公所估計今年產量僅超過3200公噸。

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果農葉政哲指出，去年3至4月乾旱，古坑鄉內又沒有農水灌溉系統，開花結果時無水可灌，影響結果率。7月底凱米颱風強風吹打果樹，樹枝拍到果實影響外表，近來暖冬催不紅柑橘，總產量大約少了2成，還有的果農果園現僅收6成茂谷柑，擔心錯過茂谷柑最佳行銷時機。

古坑鄉公所為行銷當季農產，今特別在北港朝天宮舉辦宣傳記者會，古坑鄉長林慧如、古坑鄉農會總幹事袁誌謙、朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣議員張庭綺等人出席宣傳。

會中蔡咏鍀當場購買200箱茂谷柑禮盒，力挺辛苦農民。他表示，茂谷柑既可自用也可送禮，是過年送禮的首選。送上黃澄澄的茂谷柑像極獻上「黃金」一樣，除讓家中喜氣，也象徵財富意味。此時除了購買當地農產外，也幫助農民。

林慧如指出，古坑茂谷柑節本週末在古坑綠色隧道公園二號步道登場，屆時有特色市集、展售限定春節茂谷柑禮盒外，還有2天共8梯次「炙燒焦糖茂谷柑」免費品嘗，歡迎各界屆時到古坑除喝咖啡之外，也購買茂谷柑。

古坑茂谷柑節宣傳記者會上，張庭綺（左起）、蔡咏鍀、林慧如3人示範炙燒焦糖茂谷柑。（記者李文德攝）

古坑茂谷柑節本週末將在古坑綠色隧道二號步道登場。（記者李文德攝）

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