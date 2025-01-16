為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寒假在即 新北教育局攜4學習平台推寒假遊戲任務學隱私保障

    教育局今（16）日與「PaGamO」、「動物星球頻道」、「均一教育平台」及「聯合學苑」等4個學習平台合作，在1月13日至2月28日期間推出「FUN寒假任務」活動。（新北教育局提供）

    教育局今（16）日與「PaGamO」、「動物星球頻道」、「均一教育平台」及「聯合學苑」等4個學習平台合作，在1月13日至2月28日期間推出「FUN寒假任務」活動。（新北教育局提供）

    2025/01/16 14:38

    〔記者黃子暘／新北報導〕寒假在即，新北市教育局長張明文指出，為鼓勵家庭在長假期間一起開心共學，教育局今（16）日與「PaGamO」、「動物星球頻道」、「均一教育平台」及「聯合學苑」等4個學習平台合作，在1月13日至2月28日期間推出「FUN寒假任務」活動，鼓勵學子與家人一起用各平台完成學科知識或數位素養等任務，學習數位品德及防詐知能、隱私保護之餘還能賺點數、換獎勵。

    張明文表示，AI時代的教育從寒假作業的數位創新開始啟動，今年市府透過「給家長的一封信」結合「FUN寒假任務」，鼓勵親子共同參與，以此推廣數位品德及防詐知能，倡導正確使用3C，並學習保護隱私，透過活動，孩子可挑戰自我、累積點數兌換學習用品等獎勵。

    海山國小家長會張智閎表示，「FUN寒假任務」可解決家長在假期裡最擔心孩子們遇到的過度使用3C產品及網路詐騙辨問題，希望藉由線上課程輔以教師引導，讓孩子正確使用3C，保護隱私、避免遭受網路詐騙或霸凌。

    教育局表示，新北推出「親師生平台」單一帳號系統，整合130多項學習資源，包括PaGamO遊戲、均一、學習吧與因材網等線上資源，並搭配內建AI輔助學習功能，讓親師生都能輕鬆使用數位教育資源進行自主學習。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播