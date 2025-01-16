寒假在即 新北教育局攜4學習平台推寒假遊戲任務學隱私保障

教育局今（16）日與「PaGamO」、「動物星球頻道」、「均一教育平台」及「聯合學苑」等4個學習平台合作，在1月13日至2月28日期間推出「FUN寒假任務」活動。（新北教育局提供）

2025/01/16 14:38

〔記者黃子暘／新北報導〕寒假在即，新北市教育局長張明文指出，為鼓勵家庭在長假期間一起開心共學，教育局今（16）日與「PaGamO」、「動物星球頻道」、「均一教育平台」及「聯合學苑」等4個學習平台合作，在1月13日至2月28日期間推出「FUN寒假任務」活動，鼓勵學子與家人一起用各平台完成學科知識或數位素養等任務，學習數位品德及防詐知能、隱私保護之餘還能賺點數、換獎勵。

張明文表示，AI時代的教育從寒假作業的數位創新開始啟動，今年市府透過「給家長的一封信」結合「FUN寒假任務」，鼓勵親子共同參與，以此推廣數位品德及防詐知能，倡導正確使用3C，並學習保護隱私，透過活動，孩子可挑戰自我、累積點數兌換學習用品等獎勵。

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海山國小家長會張智閎表示，「FUN寒假任務」可解決家長在假期裡最擔心孩子們遇到的過度使用3C產品及網路詐騙辨問題，希望藉由線上課程輔以教師引導，讓孩子正確使用3C，保護隱私、避免遭受網路詐騙或霸凌。

教育局表示，新北推出「親師生平台」單一帳號系統，整合130多項學習資源，包括PaGamO遊戲、均一、學習吧與因材網等線上資源，並搭配內建AI輔助學習功能，讓親師生都能輕鬆使用數位教育資源進行自主學習。

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