華航董座謝世謙猝逝 機師工會惋惜不捨：修復勞資關係功臣

華航董事長謝世謙（左）今天猝逝，他昨天才與中華航空企業工會簽訂團體協約。（資料照，記者姚介修攝）

2025/01/16 13:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空公司董事長謝世謙今（16日）猝逝，桃園市機師職業工會發布聲明，謝世謙上任後，一改華航過去對工會的強硬作風，修復勞資間的緊張關係，建立互信基礎，保持溝通管道，對於他的猝逝深感惋惜不捨，表達最深悼念之意。

機師工會表示，謝世謙在2019年華航公司與華航機師此前不斷惡化的勞資關係與勞資爭議過程中，以總經理身分，接手參與主導協商，最終與機師工會達成歷史性協議，順利結束爭議行為並簽下團體協約。

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機師工會指出，謝世謙一改華航公司過往高度敵視工會與工會會員的強硬作風，更在日後接任董事長的5年多期間，逐步修復過往勞資間的緊張關係，並試圖建立勞資之間難得的互信基礎，亦持續與工會及基層保持良好的溝通管道。

機師工會表示，今天上午獲知謝世謙逝世消息，在震驚與意外之餘，對此感到無限惋惜與不捨，對外公開表達來自工會與華航機師會員最深的哀悼之意。

機師工會也更期待謝董事長這5年多來在華航所建立的管理風格與典範，日後得以在中華航空公司持續長存。

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