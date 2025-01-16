大學學測1/18至20登場 新北1/17下午2至4點開放看考場

學測將於1月18至20日登場，新北市教育局長張明文表示，今年新北有1萬8332名考生報考，17日下午2點至4點開放考生查看考場。圖為往年學測情況。（新北市教育局提供）

2025/01/16 14:57

〔記者黃子暘／新北報導〕114學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月18至20日登場，新北市教育局長張明文表示，今年新北有1萬8332名考生報考，17日下午2點至4點開放考生查看考場，當日考場查看時間準時開放與關閉，請考生把握時間。近幾日天氣寒冷，教育局補充，如考生須穿戴連帽衣服或使用耳塞、帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

張明文表示，境內設有新北一考區5個考場（國立華僑高中、海山高中、板橋高中、新莊高中及丹鳳高中）、新北二考區4個考場（新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中）及台北四考區1個考場（新店高中），共10個考場，提醒考生預先了解交通動線、查看考場、考試當天提早出門，避免無法準時到達應試。

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教育局說，各考（分）區在考試當天早上9點15分預備鈴響、9點20分開始考試、9點40分截止入場、10點20分始可離場；考試當日考生應攜帶有效證件正本（國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、身心障礙證明、護照或居留證等）及應試物品入場應試，詳細資訊可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）查詢，網站已公告「試場分配表」與詳細考場地點。

教育局指出，大考中心為因應冬季氣候變化，將依據交通部中央氣象署天氣預報，公布考試當日是否開放試場冷氣服務及作法，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則；市府各局處已協調業者配合考試加開公車班次，並將在考試日進行交通管制、疏導與緊急醫療支援等多項措施，幫助考生順利應考。

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