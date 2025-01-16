宜蘭頭城黃金茂谷、桶柑產量少3成 春節限量上市

宜蘭頭城種植的黃金茂谷甜度高且有清新香甜味道。（記者王峻祺攝）

2025/01/16 14:28

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城黃金茂谷、桶柑去年受颱風及猴害影響，今年產量減少3成，不過品質不減，整體產量合計也有25萬台斤，宜蘭縣政府及頭城鎮農會攜手行銷，搶攻春節送禮商機，推出10台斤裝禮盒，並和頭城家商合作製成多款加工品，即日起限量上市。

頭城鎮農會輔導農民種植柑橘類果品，因地理位置臨海，每年東北季風夾帶鹽水霧氣後，遇雪山山脈產生沉降作用，讓當地土壤累積豐富微量元素，因此柑橘香氣濃郁、味道甘甜微酸，其中黃金茂谷柑耐潮濕、不易裂果，還有清甜香氣，每到產季深獲市場歡迎。

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頭城鎮農會總幹事吳立民說，今年受去年颱風及猴害影響，整體產量少約3成，不過品質依舊良好，採收前也依規進行農藥安全檢測，今年黃金茂谷種植面積約5公頃，產量10萬台斤，桶柑面積15公頃，產量15萬台斤，目前均已限量上市。

吳立民說，農會在2021年推出「頭城黃金茂谷」品牌，上市短短幾年打響知名度，禮盒一推出幾乎供不應求，為增進柑橘產業多元發展，農會也收購賣像較差果品加工製成柑橘霜淇淋，並與頭城家商師生進行產學合作。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，頭城柑橘果品好，深受消費者喜愛，桶柑及黃金茂谷又被稱為「年柑」，有大吉大利之意，是農曆過年不可或缺的果品，呼籲全國民眾多多採購，將宜蘭的好運福氣通通帶回家。

宜蘭縣府農業處表示，頭城家商餐飲科將黃金茂谷全食利用，研發出15款柑橘產品，包括龜山酥、麵條、麵包、蜜漬橘皮、巧克力橙片及咖啡等，未來將協助轉作頭城限定伴手禮，大力推廣行銷。

農業處補充，民眾欲訂購可撥打頭城鎮農會專線（03）9773100轉39或33，也可於22日至27日以及除夕當天至頭城農會廣場採買，消費滿千還能獲得抽獎好禮，包括農特產等加工品限量500份；桶柑、黃金茂谷禮盒採10台斤裝，依大小果品區分，桶柑每箱250元至450元不等，黃金茂谷每箱400元至700元。

宜蘭頭城桶柑香氣濃郁、味道甘甜深獲市場歡迎。（記者王峻祺攝）

宜蘭頭城家商將柑橘製作多款加工品。（記者王峻祺攝）

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