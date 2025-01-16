領角鴞現身社頭國中 學生做生態紀錄2天就飛走了

萌翻了！領角鴞出現在社頭國中校園，學生立即開始做生態紀錄。（翻攝自社頭國中臉書頁）

2025/01/16 14:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化社頭國中校園14日下午飛來一隻領角鴞，由於外型超萌，學生立即開始做生態紀錄，可惜才紀錄2天，領角鴞就飛走了。

這隻領角鴞14日下午出現在網球場，模樣楚楚可憐，由於校園內經常有野貓、野狗，學生把牠移往樹上，並展開生態全紀錄。當天傍晚6點多，領角鴞發出咕咕咕的聲音，引來一隻母領角鴞，原來這是小領角鴞的「媽媽」，牠親暱地為小領角鴞餵食後飛走，小寶寶經過15日一天的休息，今天一早就飛走了。學生們既不捨又無奈，只能祝福牠。

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學務主任李晉嘉說，社頭國中因為位處八卦台地，尤其一到季節變遷鳥類遷徙，校內經常可以見到鳳頭蒼鷹、黑冠麻鷺及領角鴞等鳥類，尤其領角鴞更已孕育有好幾代，平時躲在樹上的樹洞內棲息，一到晚上咕咕聲不斷，媽咪們才會出來餵食，生態資源豐富。

校方將看到領角鴞寶寶的過程po上校方臉書，受到很大的迴響，老師提醒，如果看到領角鴞幼鳥時，記得請先不要捕捉，觀察周邊環境，找到適合的樹木，把幼鳥放回樹上，讓親鳥有機會找到自己的鳥寶寶，繼續照顧及訓練，鳥寶寶才有機會長大。

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