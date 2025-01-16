沙鹿高工「中市智慧自動化技術教學中心」揭牌 鄭英耀：模板工拿平板上工

教育部長鄭英耀（右六）參加沙鹿高工成立「中市智慧自動化技術教學中心」揭牌。（記者張軒哲攝）

2025/01/16 14:46

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿高工成立「中市智慧自動化技術教學中心」，今（16）日舉行中心揭牌儀式，該中心與國際機器人大廠合作，在中心內設置機器人術科檢定試場，培養人才並輔導考照，教育部長鄭英耀與台中市府教育局長蔣偉民與貴賓一同見證培養工業機器人專業人才的新里程碑，鄭英耀是沙工創校首位到校參訪的教育部長。

鄭英耀致詞說，台中為國內精密產業重鎮，台中市府教育局先在山區-東勢高工建置「中市電動車技術教學中心」，在台中高工建置「中市智慧製造技術教學中心」，這次在海區-沙鹿高工建置智慧自動化中心，可縮短城鄉間工業4.0相關的教育資源差距。巴巴事業董事長黃炯輝也是沙工傑出校友，黃炯輝指稱，現在公司蓋房子，板模工人都是拿iPad平板電腦比對這塊板子要擺放的位置，模板工人都已經成為結合電腦的技術人才。

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鄭英耀說，目前教育部為了落實智慧國家政策，培養數位科技人才目前有23所高中職學校結合大學開設跨校遠距直播AI入門課程，下學期會達到40所學校。

蔣偉民指出，沙鹿高工的智慧自動化中心由市府補助學校成立，攜手現有之智慧製造技術教學中心，為台中注入智慧機械產業所需人才。讓人才與產業雙向共榮，共創更具競爭力的智慧城市未來。

沙鹿高工智慧自動化中心執行秘書趙俊傑表示，中心成立目標除了培育在地人才、推廣在地產業並協助學生進行職業試探，中心與在地產業也是國際大廠的臺灣FANUC及達明機器人公司合作，在中心內將建置中部第一間「FANUC 工業機器人術科證照檢定試場」與「達明協作機器人術科證照檢定試場」，有助於掌握產業脈動並與國際接軌，達到產學培訓「零落差」；藉由兩大「機器人術科證照檢定試場」的種子師資培訓制度與輔導考取證照機制，培育更多機器人專業人才與機器人證照考取，培養中市工業機器人設計、製造、維修保養、操作控制等在地專業人才。

教育部長鄭英耀（左二）參觀沙鹿高工「中市智慧自動化技術教學中心」設備。（記者張軒哲攝）

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