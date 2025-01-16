高市抽驗三鳳中街年節食品 全合格

高市抽驗年節食品1件竹笙重金屬超標，今再聯合稽查三鳳中街，檢查標示內容有無不清或變造，全數均合格。（記者黃良傑攝）

2025/01/16 14:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕農曆春節將至，高市衛生局為維護春節期間食品衛生安全，自去（113）年底至今（16）日，分別稽查超市、量販店、果菜市場、食品製造業及年菜餐廳等81家業者，執行年節應景食品抽驗，總計抽驗164件，1件竹笙重金屬超標，經限期改善再次抽驗，全數檢驗合格。

衛生局今也會同農業局、消保官、商品檢驗局等單位，抽查年貨大街三鳳中街，並向消費者宣導食安及如何保障自己權益，也現場教導民眾如何用試劑，檢測年貨有無含過氧化氫、皂黃二甲（乙）基黃，衛生局也宣布將免費提供試劑給民眾檢測使用。

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衛生局說明此次抽驗164件應景年節食品，包含新鮮肉品54件、新鮮蔬果23件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）23件、水產及水產加工製品20件、鍋底產品12件、堅果類8件、糕粿7件、蔬果乾貨6件、肉加工品4件、烘焙食品4件、醬料3件，檢驗項目包括動物用藥殘留、農藥殘留、防腐劑、著色劑、甜味劑、漂白劑、硼酸、真菌毒素、順丁烯二酸、衛生標準及重金屬等項。

衛生局今（16）日也會同行政院消保官、市府消保官、農業局、經發局、衛福部食藥署及經濟部標檢局，前往本市三鳳中街年貨大街，執行年節食品聯合稽查。為把關市民春節飲食安全，現場查核110家業者之貯存環境、販售場所衛生及食品標示、肉品原產地標示，亦以衛生局研製的皂黃及過氧化氫等試劑執行豆製品快篩檢查。

消保官強調年節期間，市府物價小組將不定期啟動稽查，持續關注春節應景商品的物價波動，嚴密監控產品價格的合理性，如有異常漲價將溯源追查批發供應情形，保障消費者權益。若民眾認為業者販售年節食品有不合理漲價情形，可電話直撥1999市民服務專線或1950消費者服務專線反應，也呼籲業者不要哄抬價格，以免觸法。

高市抽驗年節食品1件竹笙重金屬超標，今再聯合稽查三鳳中街全合格，衛生局教導消費者如何辨識好壞真偽。（記者黃良傑攝）

高市抽驗年節食品1件竹笙重金屬超標，今再聯合稽查三鳳中街全合格，衛生局長黃志中現場教導民眾如何用試劑，檢測年貨有無含過氧化氫、皂黃二甲（乙）基黃，衛生局也宣布將免費提供試劑給民眾檢測使用。（記者黃良傑攝）

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