屏東勝利星村年貨大街、餃子爭霸戰 1/18登場

勝利星村結合花藝設計充滿年味。（圖由屏東縣政府提供）

2025/01/16 13:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東勝利星村18、19日推出年貨大街，集結最道地的眷村美食、南北乾貨，園區店家也在各庭院設攤，逾百家品牌，不只可現場選購也有宅配服務，讓民眾一次購足，18日更舉辦屏東餃子王大賽，總獎金10萬元。

屏東縣政府文化處表示，迎接農曆年節，勝利星村以眷村最出名的餃子和年貨舉辦「開運餃子×年貨大街」，過年吃餃子寓意招財進寶，今年特別辦理「屏東餃子王」比賽，由去年縣民公園初賽勝出的10組選手18日下午展開決賽，邀請美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人陳鴻、翰品酒店高雄中餐行政主廚江進華組成的專業評審團，與縣長周春米以及百名國民老饕一同試吃，票選出前三名，爭奪總獎金10萬元。

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當天還有1場「紅白趣味爭霸戰」，由屏東在地10家餃子名店分紅白2隊，進行趣味對抗，將整個勝利星村打造成最開運的年貨大街。

這次的年貨大街，有冰糖醬鴨、肉乾應景食品、年節用品、伴手禮琳瑯滿目，其中包括屏東、南州、佳冬、萬丹、高樹及新園農會農特產品，並貼心推出年貨訂購宅配服務，現場也邀請3名書法老師揮毫春聯，預計贈送約200份蛇年祝福春聯。

文化處表示，除了年貨大街外，勝利星村燈區，以「流星花園」主題的花藝設計，12件燈組作品穿梭巷弄間綻放不同的繽紛，成了令人驚豔的花園秘境，值得前往參觀。

「屏東餃子王」決賽18日於屏東勝利星村登場。（圖由屏東縣政府提供）

勝利星村年貨大街有各式各樣年貨商品。（圖由屏東縣政府提供）

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