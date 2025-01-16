南市「自由入學」逾6成全台最高走入歷史 教育局：全面歸零才能漸回正軌

台南教育大變革，將自114學年度起取消自由入學，教育局今天對外公開說明。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/16 14:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市學區制將自114學年度起取消166校「自由入學」，等於一般說的「自由學區」走入歷史，重大變革引發議論。南市教育局長鄭新輝今（16）日親上火線說明，強調為符合國民教育法學區就近入學精神，並根本解決自由入學學校數過度氾濫、學校間互相搶學生、生源不穩定等問題，「全部歸零」才能改善漸回正軌。

鄭新輝表示，全國各縣市皆依學區制規劃學區入學，而南市277校中竟然有175校，超過63%，屬於自由入學學校，比例在全國最高，而自由入學不僅只是小校，甚至班級數3、40班以上學校也是自由入學學校，與就近入學精神背離，且「越區就學」導致部分學校教室空間不足，另部分學校資源未被充分利用，影響整體教育資源分配與教學品質。取消自由入學類型後，學校依學區範圍招生，既提供學區內學生完善教育品質，同時改善學校間資源分配不均的情況。

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鄭新輝表示，國民教育法及強迫入學條例皆明確規定，學校依學區設置並分發學生入學，就近入學為國民教育法的基本精神，因此每校皆設有固定區域內入學的基本學區及兩校之間的共同學區，但南市在基本學區與共同學區外，另設自由入學，隨著自由入學校數增多，在少子女化趨勢下，校際之間為了維持原有規模，衍生出相互搶學生、生源不穩定，也導致許多非自由入學學校每年都要求改為自由入學的反常現象。

因此，自114學年度起重新依據法令規定，讓各校回歸學區制就近入學精神，取消跨區就讀的自由入學制度，也同步規劃許多符合實際的配套措施，降低對學校與家長的影響。

至於可能衍生「超額教師」增加問題，鄭新輝表示，可從依法控管的8%員額逐替補實，且每年都有教師退休，各校仍有代理教師的開缺提供就業機會。

教育局表示，為減少政策調整對家長與學生可能造成的影響，設籍南市學生得依父母工作地所屬學區學校就讀；調整前已就讀該校的學生未受影響，若兄姊已就讀該校，弟妹也不受影響，可繼續就讀該校，以方便家長接送。另於學區內無自有房屋且無法設籍者，也可以居住事實檢具相關證明文件申請入學。

南市教育局長鄭新輝說明學區調整政策。（記者洪瑞琴攝）

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