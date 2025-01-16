真的冷！ 彰化「赤腳善人」賴士田穿拖鞋捐款家扶兒 自稱「有歲」要顧身體

「赤腳善人」的賴士田穿拖鞋捐款，理由就是「有歲」。（記者劉曉欣攝）

2025/01/16 14:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕穿鞋了！以「赤腳善人」稱號在彰化縣行善的賴士田，去年1月到彰化家扶中心捐款15萬時，由於遇到寒流，終於穿上拖鞋，在相隔一年後，今天再度穿著拖鞋來捐23萬元送暖給家扶兒。賴士田說，他已經78歲了，「有歲」的人就要好好照顧自己，天氣冷該穿鞋就穿鞋。

賴士田說，他退伍後到彰化花壇學做拖鞋生意，30歲結婚後就開始不穿鞋，因為他覺得打著赤腳的感覺很好，這雙打從娘胎就跟來的「真皮」鞋子，令他非常滿意，就算是夏天再熱，冬天再冷，他都怡然自得，但他畢竟也快要80歲了，「有歲」的人還是自己顧好身體健康，這1、2年只要天氣冷，他就穿上拖鞋，不再硬撐了。

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賴士田說，多年來以佛堂「八德堂」為名捐錢或是物資，除了自己的奉獻，還有集結社會大眾的愛心與香火錢。因此，今年是第3度到彰化家扶中心捐錢，3年來總計捐了50萬元。而光是今年1月就在彰化縣捐助22個鄉鎮市、3個社福機構，總計捐了400多萬元。

賴士田強調，他是越捐越開心，覺得有能力就要繼續做下去，「八德堂」善心信眾多年來已捐助營養午餐、圖書館與弱勢團體上千萬元，這不只是他一個人力量，而是集合很多人的愛心一起來關懷社會需要關心的地方。

以「赤腳善人」稱號在彰化縣行善的賴士田，連續3年捐善款給彰化家扶中心的家扶兒。（記者劉曉欣攝）

以「赤腳善人」稱號在彰化縣行善的賴士田，連續3年捐善款給彰化家扶中心的家扶兒。（記者劉曉欣攝）

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