高鐵車廂換新裝！ 顯示器、遮光簾、廁所都改了

高鐵公司陸續更換列車內裝設備。（記者吳亮儀攝）

2025/01/16 13:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕高鐵公司今天（16日）宣布，開始陸續針對列車車廂設施更新，包括車廂內外部顯示器、遮光簾、廁所，甚至靠頭墊都換成環保材質。第一組安裝完成的列車今天正式上線服務，後續也將依照排程陸續更換。

車廂內部資訊顯示器（IID，Internal Information Display）從原有LED螢幕升級成國產4K高畫質液晶螢幕，顯示面積較原本增加5倍，讓車次資訊辨識度更高，同時提供超廣域視角170度以上，方便車廂內各個位置的旅客可以清楚閱讀車次、跑馬訊息等。

請繼續往下閱讀...

車廂外部資訊顯示器（EID，External Information Display）從原有三色LED變更為LED全彩螢幕，提供超廣域視角170度以上，方便旅客辨別車次資訊。

遮光簾部分，高鐵公司與國內廠商合作研發，開發兼具舒適與節能效果的遮光簾。700T列車原有遮光簾的遮光率約67%，新開發的遮光簾大幅提升至92%到95%，除可遮擋陽光提升舒適度外，進一步減少陽光照射產生的熱能，降低車廂內溫度，有助部分空調的節能效果。布料外觀，參考台灣多種原生植物，設計出葉脈紋路圖案，讓旅客在視覺上，可以感受大自然的親和氛圍。

車廂廁所改裝部分，700T列車車廂廁所未來改裝後，室內將配備三合一鏡台（給皂、給水、清消液）以及高質感洗手盆，搭配LED柔光照明、防滑地板等設計，整體採舒適簡約風格。

在環保減塑部分，新的環保頭靠墊取代原有不織布改採木漿纖維材質，可在土壤中被生物分解且不含塑料，減少對環境負擔。

新紙杯蓋取代原有塑膠杯蓋改採紙漿材質，同樣不含塑料減少環境負擔，並鼓勵自備環保杯，旅客凡自備環保杯於高鐵列車上購買熱飲，即可現折5元。另外，高鐵便當盒蓋鬆緊帶改用貼紙黏貼、便當餐具改提供對環境更友善的竹製。

高鐵公司表示，要向旅客推廣「自備、重複、少用」的習慣，從源頭減少一次性用品產量。以2023年進貨數量估算，使用環保頭靠墊、紙杯蓋，1年約可減塑達67公噸。

車廂內部資訊顯示器（IID，Internal Information Display）從原有LED螢幕升級成國產4K高畫質液晶螢幕。（記者吳亮儀攝）

高鐵車廂換新的遮光簾。（記者吳亮儀攝）

新的環保頭靠墊取代原有不織布改採木漿纖維材質，可在土壤中被生物分解且不含塑料，減少對環境負擔。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法