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    春節連假來溪州花海玩翻！「2025花在彰化」初一登場

    「2025花在彰化」活動主題為「花繪城事」，以花卉展現彰化的人文與產業之美，花綻放繽紛色彩，看了美美的花，心情隨之飛揚。（記者張聰秋攝）

    「2025花在彰化」活動主題為「花繪城事」，以花卉展現彰化的人文與產業之美，花綻放繽紛色彩，看了美美的花，心情隨之飛揚。（記者張聰秋攝）

    2025/01/16 13:05

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化溪州公園今年農曆大年初一（1月29日）至元宵節（2月12日）將化身花海世界，迎接全台首選的走春活動「2025花在彰化」活動為期15天，今年以「花繪城事」為主題，用花卉描繪彰化的人文與產業之美，為新春增添繽紛色彩。想體驗熱鬧的文化活動，同時享受花海間的休閒時光，不容錯過！

    今年的亮點不僅有年年必備的花卉盛宴，還加入了國際團隊演出、假日主題活動、花精靈尋寶之旅及特色市集等，精彩內容可期。

    彰化縣政府今在警察局中庭舉行宣傳活動，為這項連續舉辦超過20年的新春活動揭開序幕，活動吉祥物「花精靈」及「花仙子」等吉祥人偶亮相，埔心國小學生以活力熱舞炒熱現場氣氛，彰化縣長王惠美、農糧署官員及多位縣議員也現身參與，在象徵農田的道具上澆水啟動宣傳儀式，並同步首播宣傳影片，掀起活動宣傳高潮。

    王惠美邀請全國民眾，今年春節連假長達9天，規劃走春行程不要錯過彰化，帶著家人、伴侶來到彰化徜徉花海，共同迎接新年好心情！

    活動期間，安排了馬來西亞、非洲、南美洲、菲律賓等國際團隊在溪州公園主舞台區演出，更在推出不同主題的活動，從初一的野餐、初二的東方、初三的親子、初四的搖滾、初五的書市，還有2月9日的寵物嘉年華會，不只這些，每天還有近百攤的農特產品展售攤位，讓民眾賞花還能享受逛街樂趣，更棒的是，設計「花精靈尋寶之旅」，透過尋寶關卡集章遊戲，完成挑戰兌換精美紀念品，增添互動樂趣。

    「2025花在彰化」活動主題為「花繪城事」，以花卉展現彰化的人文與產業之美，為期15天的活動，將帶來繽紛多彩的春節假期。（記者張聰秋攝）

    「2025花在彰化」活動主題為「花繪城事」，以花卉展現彰化的人文與產業之美，為期15天的活動，將帶來繽紛多彩的春節假期。（記者張聰秋攝）

    2025花在彰化大年初一在溪州公園登場，走一趟現場，置身美麗的花海世界。（記者張聰秋攝）

    2025花在彰化大年初一在溪州公園登場，走一趟現場，置身美麗的花海世界。（記者張聰秋攝）

    貴賓們啟動宣傳儀式，邀請全國民眾來彰化走春賞花。（記者張聰秋攝）

    貴賓們啟動宣傳儀式，邀請全國民眾來彰化走春賞花。（記者張聰秋攝）

    花在彰化活動吉祥人偶，可愛亮相，為活動注入繽紛元素。（記者張聰秋攝）

    花在彰化活動吉祥人偶，可愛亮相，為活動注入繽紛元素。（記者張聰秋攝）

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